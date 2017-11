Echipajul unui avion militar american a fost suspendat după ce a desenat pe cer un penis uriaş

US Navy a transmis vineri un comunicat în care şi-a cerut scuze pentru incident, numind isprava celor doi piloţi un act „iresponsabil şi imatur”.

Giganticul contur falic a produs intrigă în rândul americanilor, care au surprins și postat pe rețelele de socializare mai multe imagini. Imaginile s-au viralizat în scurt timp.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj

— Anahi Torres (@anahi_torres_) November 16, 2017