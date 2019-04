Ecouri după derby-ul promovării

Bucuros, tehnicianul gazdelor, Radu Anca, a spus: „O victorie meritată, am avut atitudine și determinare. Băieții au respectat exact ceea ce am pregătit la antrenament. Avem un lot numeric și valoric echilibrat, oricine poate fi titular. Nu avem presiunea locul 1, luăm fiecare meci în parte, vedem ce putem face, iar la final tragem linie. Mai sunt 9 etape, oricine poate să bată pe oricine în această serie”.

De partea cealaltă multă tristeţe şi …semne de întrebare. Dar, antrenorul Flavius Sabău încearcă să nu facă „înmormânare” din acest eşec: „Felicit adversarii pentru modul cum au jucat. Noi am simțit eșecul până în măduva oaselor și sper să învățăm ceva din el. În rest, nu prea mai este nimic de zis. Eu le-am cerut jucătorilor să nu se uite la clasament nici când eram pe primul loc, la fel le spun și acum când suntem pe locul 2. Nu mă apuc acum să dau în jucători, sunt ai mei, îi pregătesc și îi respect. Am pierdut și vom analiza unde am greșit și ce ne lipsește pentru a reveni pe primul loc”.