Ecourile dramatice ale sentinţei pentru Nadăş

ARAD. Sentinţa Tribunalului Olt, care a zguduit din temelii liniştea sătenilor din Nadăş, face ecouri. Locuitorii din sătucul aparţinător comunei Tauţ sunt îngrijoraţi şi speriaţi, primarul comunei spune că nu dezarmează, în timp ce familia Colţeu, marea câştigătoare a sentinţei de la Olt, spune că s-a făcut dreptate. O vizită în Nadăş, la două zile de la emiterea sentinţei care dă câştig de cauză „moştenitorilor”, s-a soldat cu dialoguri dramatice, personajele principale fiind sătenii. „Am aflat şi noi sentinţa care s-a dat. Oricum, noi spunem că vom merge înainte, vom demara procesul de la Judecătoria Braşov, pentru desfiinţarea certificatului de moştenitor. Oamenii sunt bulversaţi, dar nădăjduiesc că mergem în faţă, nu disperăm”, a spus Florin Lela, primarul comunei Tauţ.

„Prin câte procese am umblat, sentinţa asta nu-i bună. Cred că nu au fost depuse toate actele la dosar din partea DNA. Aşa s-a ajuns să se dea această sentinţă. Dacă erau depuse toate sentinţele, de la Curtea de Apel Timişoara, de la Înalta Curte de la Bucureşti, nu cred că se ajungea la sentinţa asta. Sătenii, când au auzit decizia, au spus: gata suntem, ne întoarcem iar la iobăgie. Noi avem contracte, documente, pe ce avem noi, pe proprietăţile noastre, dar degeaba. Colţeii au luat tot. Noi am vrea să îi mutăm pe ei din Nadăş, nu să ne mutăm cimitirul sau biserica”, a spus Ioan Popovici, un bătrânel de 73 de ani din Nadăş.

Acelaşi pesimism

„Sentinţa ne-a bulversat total. Şi nu doar pe noi, ci toată ţara. Toată România rămâne stupefiată că a putut fi luată o asemenea decizie. Asta chiar dacă există sentinţe prin care au fost dovedite falsurile în ceea ce priveşte retrocedarea. Am fost şi la proces, dar sentinţa a fost dată pe ascuns, dimineaţa la prima oră, chiar dacă am fost anunţaţi că decizia în cazul nostru va fi ultima pe lista proceselor de la instanţa respectivă. Dar sătenii trebuie să stea liniştiţi. Lupta nu este finalizată. Aşteptăm motivarea instanţei. Probabil vom face un recurs în anulare, dacă toate documentele au fost depuse la timp la dosar. În plus, mai este un proces la Braşov, tot pe falsurile constate de Curtea de Apel Timişoara şi de Înalta Curte”, a spus Nicu Lădar, un alt sătean. „Nu-i bine cum e. Noi nu mai putem face nimic, tineretul trebuie să continue lupta”, spune o altă locuitoare din Nadăş. „Nu au avut niciodată nimic aici, nici mama lor, nici tata lor, nici moşii lor. Acum vor să ia tot de la noi”, a spus, mâhnit, un alt sătean. „S-a mâncat toată dreptatea din lumea asta. Sunt cea mai bătrână de aici, satul este la fel. Avem casa de la străbunicul lui bunicul meu, care a murit pe front în Primul Război Mondial. Nu ştim cine ne conduce ţara în aşa hal, nu ştim cum pot să dea aşa legi”, a spus Stana Pui, unul dintre decanii de vârstă ai Nadăşului.

Colţeii, cu foaia

La sediul Ocolului Silvic Privat Nadăş, acolo unde este „sediul central” al familiei Colţeu, nu a fost prezentă decât una dintre fiicele lor. Aceasta nu a dorit să vorbească mare lucru nici despre sentinţa de la Olt, nici despre situaţia în care părinţii ei au devenit proprietari peste Nadăş. A spus doar că „noi suntem proprietari în continuare, nu a fost niciodată altcineva. Nu este vorba despre niciun testament fals, sunt nişte tâmpenii”.

Se mută la Braşov

Reamintim faptul că Tribunalul Olt a dat câştig de cauză familiei Colţeu în războiul pentru Nadăş. Asta după ce Judecătoria Balş a hotărât să desfiinţeze sentinţa din 2006 prin care Judecătoria Ineu a aprobat retrocedarea a peste 8.700 de hectare de teren. Totuşi, Prefectura Arad şi Primăria Tauţ continuă lupta care se mută pe alt front, respectiv la Judecătoria Braşov. Aici se va judeca o nouă cerere de revizuire a sentinţei din 2006.