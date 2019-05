Ed Sheeran, în top 10 melodii populare la înmormântări, în Anglia

Melodia ”My Way” a lui Frank Sinatra conduce topul realizat de Co-op Funeralcare, urmată de ”Time To Say Goodbye” de Andrea Bocelli şi Sarah Brightman, şi de ”Over The Rainbow” de Eva Cassidy. Piesele proaspăt intrate în acest an sunt ”Supermarket Flowers” de Ed Sheeran şi ”You Raise Me Up” de Westlife.

Conform studiului realizat în Regatul Unit, multe persoane îşi informează familiile în legătură cu melodiile pe care le preferă la propriile înmormântări, însă un număr din ce în ce mai mare îşi roagă apropiaţii să cânte la slujbă, potrivit Co-op Funeralcare care organizează anual circa 100.000 de ceremonii de înmormântare.

Sursa: Agerpres