Electric Castle 2019: Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, cap de afiş

Florence + The Machine, 30 Seconds to Mars şi Bring Me the Horizon sunt capetele de afiş ale ediţiei din 2019 a festivalului Electric Castle, care va avea loc în perioada 17 – 21 iulie, la Bonţida, potrivit organizatorilor.

Florence + The Machine este una dintre cele mai creative trupe indie ale ultimei decade, construită în jurul personalităţii fascinante a solistei, compozitoarei şi fondatoarei Florence Welch. Din 2009, când a lansat primul album, trupa a adunat zeci de săptămâni în fruntea clasamentelor muzicale din întreaga lume, nominalizări şi premii precum BRIT, Grammy, Mercury, BBC şi Billboard. Concertul de la Electric Castle vine într-un moment esenţial în cariera Florence + the Machine, noul lor album, lansat în această vară, “High as Hope”, aducând schimbări esenţiale în linia muzicală, influenţate de modificările radicale pe care Florence Welch le-a făcut în viaţa ei, o maturitate confirmată atât în plan creativ, cât şi personal. Recompensat cu Oscar, star rock, simbol al modei, Jared Leto şi-a confirmat prezenţa la Electric Castle alături de fratele său, Shannon Leto – altfel spus, 30 Seconds to Mars. Cel mai recent album al trupei, “America”, este promovat printr-un turneu mondial ce ajunge astfel şi în România, oferind publicului cea mai ambiţioasă producţie semnată până acum de formaţie. Iar asta nu este puţin lucru pentru aceşti artişti care, pe lângă un şir copleşitor de premii, deţin chiar şi un record Guinness. Nu oricine are capacitatea lui Jared Leto de a jongla între producţii majore de Hollywood şi arene pline de zeci de mii de fani, dar, în spatele reputaţiei de megastar, stă un muzician ce a reuşit să vândă peste 15 milioane de albume în cele două decenii de la lansarea trupei. “Walk on Water”, “Rescue Me”, “Kings and Queen” sunt cele mai recente hituri 30 Seconds to Mars, marcând un stil nou, cu puternice influenţe electro, în muzica trupei. Alte nume confirmate la Electric Castle sunt Lemaitre, Mono, Tommy Cash, Handsome Furssau Viagra Boys. Proiectul Hospitality Night continuă şi în 2019, cu London Electricity, Dynamite MC, Spy şi Danny Byrd într-o seară dedicată. Abonamentele pentru Electric Castle 2019 pot fi cumpărate la preţul de 399 de lei, până pe 20 decembrie, de pe www.electriccastle.com.