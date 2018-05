Elev de la „Goldiș”, performanță artistică la Brăila

Cea de-a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Creație și Interpretare „Ana Blandiana”, de la Brăila, și-a desemnat câștigătorii. Concursul, împărțit pe cinci secțiuni (Creație literară, Analiză literară/traduceri, Recitare, Interpretare folk și Comunicări științifice) destinate fiecărui ciclu școlar în parte (primar, gimnazial și liceal), a avut aproape două sute de participanți, din școli românești din țară și străinătate. Cuprins în Calendarul Activităților Educaționale Naționale, festivalul are un juriu format din 16 profesori, invitați de onoare fiind scriitorul Nicolae Băciuț (revista Vatra Veche) și scriitoarea Ana Blandiana.

Premiul întâi pentru Arad

Județul Arad a reușit să obțină, prin Marius Boboc, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Goldiș”, premiul întâi la secțiunea Recitare-Liceu, pe care îl împarte cu o elevă a Liceului Teoretic „Vasile Coroban” din Glodeni, Republica Moldova. Îndrumat de prof. Livia Nadiș, elevul arădean a reușit să impresioneze juriul recitând poemele „Cine-a numit”, al Anei Blandiana și „Pantomimă”, de Marin Sorescu. Marius face parte din trupa de teatru a Palatului Copiilor din Arad – Teatrix, pasiunea pentru teatru fiind puternic înrădăcinată în familie, părinții săi fiind actori păpușari, proprietari ai Teatrului Dollo.

Teatru și poezie

„Din 2016 fac parte din Teatrix, trupa condusă de doamna profesoară Gabriela Pavel. Am avut ocazia să joc în trei spectacole și să particip la mai multe festivaluri cu ei, reușind să obținem împreună patru premii întâi. Începutul meu în ceea ce privește lumea teatrului a avut loc, însă, mai devreme, în clasa a 9-a de liceu, când doamna profesoară Livia Nadiș m-a înscris la Festivalul Theatrum Mundi, unde am obținut premiul 1 cu monologul Rică Venturiano din piesa O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale. Tot doamna profesoară Livia Nadiș a fost cea care m-a ajutat să descopăr farmecul poeziei și al recitării, oferindu-mi ocazia de a recita o poezie de Nichita Stănescu în cadrul unui eveniment pe care l-a organizat. Atunci a fost pentru prima dată când mi-am dat seama că poezia mă atrage nu numai ca lectură, cât și ca bucurie de a o recita și de a exprima farmecul și atracțiile ei celor din jurul meu”, spune elevul.

„Poezia străbate cu ușurință drumul de la pagină, la suflet”

„Tot cu ajutorul doamnei profesoare am descoperit frumusețea gândurilor și a trăirilor exprimate în poeziile Anei Blandiana și ale lui Marin Sorescu. Am optat pentru cele două poeme pentru că, în ceea ce privește poemul Anei Blandiana, consider că e o poezie cu deschideri și adâncimi de necuprins, capabilă să-i ofere unui recitator trăiri mereu noi, iar în cazul poeziei lui Marin Sorescu, am ales-o pentru că redă într-un chip meșteșugit și ludic trăirile unui artist fervent și însetat de absolut. Participarea la acest festival și câștigarea premiului înseamnă o încurajare și o confirmare a convingerilor mele că poezia poate străbate cu ușurință drumul de la pagina cărții la sufletele ascultătorilor și al recitatorului”, adaugă Marius.

La aceeași secțiune a reușit să obțină o mențiune și Raluca Ile, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Adam M. Guttenbrunn” din Arad, sub îndrumarea prof. Georgiana Maria.

Promovarea literaturii

Scopul principal al festivalului este acela de a valoriza, în cadrul unui context cultural, limbajul literar și muzical, în vederea formării și modelării personalității elevilor, având ca sursă de inspirație creațiile scriitorilor contemporani. Festivitatea de premiere a câștigătorilor va avea loc pe 5 mai, la Teatrul „Cărăbuș” din Brăila.