Eleva de nota 10 a Aradului, la Institutul Național al Magistraturii

Sanda Ileana Pelea – un nume pe care l-ați mai întâlnit în paginile cotidianului Jurnal Arădean. S-a scris despre participările și perfomanțele ei la olimpiadele de limbă română la care a spus prezent din clasa a V-a până în clasa a X-a. Ultima dată numele Sandei a apărut în ziar când a trecut „examenul maturității” cu nota 10. Acum, Sanda are 23 de ani, a absolvit cursurile Facultății de Drept din cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în vara anului 2017, iar câteva luni mai târziu a susţinut examenul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM), unde a reuşit să intre cu media finală 8,59 (locul 16 din 201 de candidaţi admişi). A obţinut 80 de puncte la proba de cunoştinţe juridice, 90 la testul de raţionament logic (cel mai mare punctaj din concurs), respectiv 9,46 la interviu.

Carieră în magistratură

Sanda nu a început Facultatea de Drept cu hotărârea fermă de a deveni magistrat, „abia prin anul II sau chiar III am început să mă gândesc la modul serios la această opţiune profesională, după ce am ajuns să înţeleg mai exact ce presupune cu adevărat munca unui judecător sau procuror, care sunt implicaţiile statutului de magistrat. De asemenea, în perioada în care am făcut practică la Judecătoria Ineu mi s-a întărit convingerea că o carieră în magistratură este ceea ce îmi doresc”. Când și cum și-a dat seama Sanda că vrea să devină magistrat, că e potrivită pentru asta? „E greu de explicat în cuvinte… e senzaţia aceea care îţi spune că te-ai potrivi într-un anumit loc, că ţi-ai exercita cu plăcere profesia, că te-ai vedea, în timp, făcând un anumit lucru. Cred că în momentul în care decizi că vrei să devii judecător sau procuror e necesar să îţi analizezi propriile abilităţi, să îţi conştientizezi calităţile şi defectele şi să îţi precizezi cât mai exact sistemul de valori la care te raportezi, astfel încât să fii încredinţat că o asemenea profesie ţi se potriveşte într-adevăr”, ne-a mărturisit Sanda.

Alegerea: judecător

Fără a exclude complet cealaltă opţiune – cea de procuror – Sanda spune că „în momentul de faţă cred totuşi că aş alege să fiu judecător”. „Eu sunt o persoană căreia îi place să asculte, să tragă concluzii; sunt de principiul că adevărul se află aproape întotdeauna pe la mijloc şi cred că am răbdarea şi conştiinciozitatea necesară pentru a face toate demersurile care ar conduce la aflarea acestui adevăr. Nu mă arunc cu capul înainte atunci când iau decizii, ci îmi place să analizez situaţia, să cântăresc bine şi corect argumentele şi contraargumentele”, a spus viitorul judecător.

Admiterea la INM, cea mai grea provocare

Cât privește examenul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, Sanda spune că acesta este foarte dificil și complex, fiind de departe cea mai grea provocare căreia a trebuit să-i facă față până acum, iar pregătirea în vederea susținerii și promovării examenului a presupus renunțarea la foarte multe lucruri. „Examenul de admitere la INM este unul foarte dificil şi complex; deşi pentru mine a fost o experienţă cu final fericit, pot să spun că a fost de departe cea mai grea provocare căreia a trebuit să îi fac faţă până acum. Aş spune că reuşita la acest examen presupune în primul rând multă muncă, dar şi răbdare, perseverenţă, disciplină şi încredere. Nu cred că există o reţetă general valabilă a succesului, e important ca fiecare să îşi găsească un stil de învăţare care i se potriveşte. Însă perioada de pregătire pentru examen aduce cu sine o serie de renunţări pe care trebuie să le conştientizezi şi să ţi le asumi. Pentru mine, spre exemplu, vara nu prea a existat. Mi-am făcut un program de învăţare pe care l-am respectat cu stricteţe şi m-am concentrat aproape exclusiv asupra acestei admiteri, încercând să elimin orice factor care m-ar fi putut distrage. Cele trei probe de concurs sunt dificile, solicitante şi foarte complexe. Am fost întrebată de multe ori care dintre probe mi s-a părut cea mai grea şi de fiecare dată spun că nu pot da un răspuns ferm, din simplul motiv că ele nu prea sunt comparabile. Fiecare îţi testează alte abilităţi. La cunoştinţe juridice ai un volum imens de informaţii de specialitate, pe care trebuie să le asimilezi şi să le stăpâneşti. Proba de raţionament logic îţi testează gândirea analitică, aptitudinea de a lua decizii rapide, sub presiunea timpului. Iar interviul, cea mai imprevizibilă probă, urmăreşte să scoată la suprafaţă calităţile pe care le ai, valorile la care te raportezi; cei din comisie vor să vadă cum eşti tu ca om, dacă eşti cu adevărat potrivit pentru profesia de magistrat. Este proba la care ai cel mai puţin control şi e şi cea mai subiectivă, de aceea în fiecare an mulţi dintre candidaţii cu note foarte mari la primele două probe nu reuşesc să promoveze interviul”, ne-a povestit Sanda.

Sport, spectacole și cărți

În timpul liber, Sandei îi place să facă sport, să meargă la spectacole de operă, balet şi teatru, să citească și să se uite la filme. Ea ne-a spus că urmărește cu mare interes competiţiile de gimnastică şi patinaj artistic şi când are ocazia iese cu prietenii în oraş. Autorul preferat este Ion Luca Caragiale. „Am citit foarte multe dintre operele lui şi mereu revin cu drag la ele. Nu pot să spun că am o carte preferată, sunt mai multe care m-au impresionat… îmi vin acum în minte ,,La răsărit de Eden” de John Steinbeck şi ,,Să ucizi o pasăre cântătoare” de Harper Lee”, spune Sanda.

Volum de eseuri despre copilărie

La sfârșitul anului trecut, fosta profesoară de limbă română a Sandei i-a făcut surpriza de a-i publica eseurile pe care le-a scris în clasa a VIII-a. Volumul de eseuri se numește „Rămas bun, copilărie”. „Este vorba despre un volum de eseuri pe care eu le-am scris prin clasa a VIII-a și pe care fosta mea profesoară de limba româna, doamna Dana Nemeş, le-a publicat fără știrea mea, în ideea de a-mi face o surpriză. Cartea se intitulează <<Rămas bun, copilărie>>, în majoritatea eseurilor fiind vorba despre vârsta de aur, după cum o numesc eu, a copilăriei, despre trăirile de atunci, despre visele, iluziile și speranțele pe care le aveam la acea vârstă. Pe majoritatea le-am scris în perioada în care mă pregăteam pentru olimpiada de limba română, la care am participat din clasa a V-a până în clasa a X-a, și la care am ajuns în fiecare an la faza națională, unde în liceu am obținut o dată premiul al II-lea și o dată premiul I, cu punctaj maxim. După ce am intrat la facultate nu am mai reușit să aloc timp scrisului, din păcate… Sper însă ca pe viitor să găsesc răgaz și pentru asta”, ne-a povestit Sanda.