Elevii arădeni, tot mai interesați de învățământul dual

Învățământul dual cuprinde atât însușirea cunoștințelor teoretice și de specialitate, cât și ore de practică în laboratoarele școlii și în atelierele fabricilor. Sistemul va fi introdus în România din toamna acestui an, dar la Colegiul Tehnic ”Aurel Vlaicu” Arad funcționează de doi ani. A fost introdus din anul școlar 2015/2016, după modelul german, inițiativa aparținând Asociației Economice Germano-Române DRW Arad, care a sprijinit material și logistic organizarea acestui sistem. Proiectul a fost unul pilot și vine în sprijinul companiilor locale care nu găsesc forță de muncă, astfel că unii mari operatori economici s-au implicat imediat.

De la două la cinci clase

În primul an, au fost înființate două clase, una de sudori, iar a doua de operatori mașini. Interesul a crescut, iar în următorul an școlar, numărul locurilor a fost suplimentat, fiind înființate trei clase, dar cu patru specializări și un total de 130 de elevi: mecanici utilaje și instalații în industrie, operatori mașini, electromecanici și sudori.

Pentru anul 2017/2018, cererea de locuri este și mai mare, fiind înființate cinci clase, cu șase specializări, respectiv două în plus: tinichigiu vopsitor auto și mecanic auto.

”Specializările au fost stabilite în funcție de cererile agenților economici locali. De altfel, planurile de învăţământ sunt discutate şi adaptate de parteneri, astfel încât elevii vor fi şcolarizaţi conform cerinţelor actuale de piaţă”, a spus Emanuela Leahu, directoarea școlii.

Practică în fabrici

În prezent, sunt implicați în proiect 16 agenți economici (în special fabrici din industria auto sau de vagoane). Aici fac elevii practică, pe echipamente de ultimă generație. Strungurile, frezele și alte astfel de echipamente nu seamănă deloc cu cele din deceniile trecute, majoritatea fiind computerizate, ceea ce face munca mult mai ușoară. Iar elevii lucrează adesea cot la cot cu angajații cu experiență, dovedind că fac față sarcinilor. ”Prin prezența lor în fabrici, copiii se responsabilizează. Ei își găsesc locul, rostul, consideră că sunt importanți când primesc sarcini similare angajaților”, a adăugat Emilia Ban, responsabilul cu aria curriculară din școală.

Burse de până la 500 de lei

Elevii din învățământul dual au avantaje față de cei de la licee. Ei beneficiază de burse de la stat și chiar de la agenții economici. Li se asigură transport gratuit la locul de practică, iar jumătate din cheltuielile de cazare și masă sunt decontate.

”Este o alternativă avantajoasă la învățământul teoretic liceal. Elevii noștri beneficiază, pe întreaga durată a studiilor, de o bursă de stat în valoare de 200 de lei și o bursă suplimentară care provine de la operatorii economici, de 200 de lei în primul an, 250 de lei în al doilea an și 300 de lei în ultimul an de studii. Astfel, tinerii ajung să câștige și bani, în jur de 500 de lei pe lună, ceea ce îi stimulează foarte mult”, a declarat Lolita Mallinger, responsabilul Asociației DRW Arad.

Acordarea acestor burse a făcut să nu mai existe absenteism, pentru că o condiție pentru încasarea banilor este ca elevii să nu lipsească nemotivat de la cursuri și practică.

Loc de muncă asigurat

După finalizarea celor trei ani de studii, elevii din învățământul dual primesc un certificat de calificare profesională recunoscut în România și Uniunea Europeană.

Ei au prioritate la angajare în firmele în care au făcut practică dar pot, totuși, să își continue și studiile în învățământul liceal seral, dacă doresc să obțină diploma de bacalaureat.