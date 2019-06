Elogii pentru Arad, după CE de karate shito ryu

De notat e faptul că echipa României a ieșit pe locul doi în clasamentul pe națiuni, după Slovacia, cu un total de 28 de medalii de aur, 26 de argint și 61 de bronz. Țara noastră a dominat întrecerea la seniori, masculin și feminin, unde s-a impus categoric. Au fost prezenți 485 de karateka, din 17 țări.

„Ne-am clasat pe un loc mulțumitor, având în vedere că au participat echipe foarte bune” – ne-a spus Vasile Manea, președintele Shito ryu România și vicepreședinte al FR de Karate.

Elogii la adresa Aradului

„Federația Europeană a apreciat foarte mult organizarea competiției de la Arad. Am primit mesaje de felicitare, de mulțumire. Am oferit condiții foarte bune, iar cei de la DJTS Arad, domnii Gavra și Cuedan și-au dat tot concursul ca totul să iasă excelent. Am cooperat foarte bine cu tot personalul de la Sala Polivalentă, totul a fost perfect și nu vă ascund că – deja – mulți mi-au spus că ar fi bine ca anul viitor să revenim la Arad, pentru Campionatul European. Orașul dumneavoastră este unul foarte frumos, primitor, dar – din păcate – competiția din 2020 va avea loc în Slovacia” – ne-a declarat Vasile Manea.