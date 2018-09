Elon Musk a dezvăluit cine va fi primul pasager care va zbura în jurul Lunii

Călătoria este programată pentru cel mai devreme 2023.

Maezawa, aflat pe locul al 18-lea în topul celor mai bogaţi oameni din Japonia, cu o avere de 3 miliarde de dolari, potrivit Forbes, a vorbit despre această călătorie ca despre un vis împlinit al copilăriei sale.

Dragostea pentru artă l-a determinat să decidă să ia cu el în această călătorie mai mulţi artişti, a spus acesta într-o conferinţă de presă care a avut loc luni seară, la sediul şi fabrica de rachete ale companiei SpaceX din Hawthorne, California. Artiştii vor fi rugaţi să creeze ceva după ce se întorc din călătorie, iar operele de artă vor fi surse de inspiraţie pentru restul oamenilor, a mai spus miliardarul japonez.

“Este periculos, să fie clar. Nu este o plimbare în parc”, a avertizat Musk, care a adăugat că este posibil să meargă şi el în această călătorie.

Turiştii vor călători la bordul unei rachete Big Falcon, care nu va fi gata pentru un zbor cu echipaj uman mai devreme de cinci ani.

