Enel, replică pentru primarul din Zăbrani

Arad. Revolta primarului din Zăbrani, Marian Toader, care arăta că administraţia locală plăteşte anual zeci de mii de lei către Enel, pentru avize sau alte taxe, nu a rămas fără răspuns. Compania a reacţionat, precizând că taxele nu sunt stabilite de către distribuitorul de electricitate, ci de legislaţia din domeniu.

“Regulile specifice privind emiterea de avize (ca de exemplu, avizele de amplasament) precum şi suportarea costurilor asociate emiterii acestora de către solicitanţii lor sunt stabilite în legislaţia aflată în vigoare, cu titlu de exemplu: Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, Ordinul ANRE nr. 25/2016 privind aprobarea metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, Ordinul ANRE nr. 114/2014 pentru aprobarea tarifelor de emitere şi actualizare a avizelor tehnice de racordare, a certificatelor de racordare şi a avizelor de amplasament. Ca atare, atât existenţa acestor costuri, precum şi cuantumul lor sunt reglementate de legislația în vigoare, astfel că acestea nu sunt nici stabilite şi nici reglementate de către distribuitorii de energie electrică”, arată Enel, într-un punct de vedere.

Compania face precizări şi cu privire la amplasarea pe domeniul public a stâlpilor: “În ceea ce priveşte existenţa stâlpilor pe terenurile de proprietate publică, menţionăm faptul că proiectarea, realizarea şi punerea în funcţiune a tuturor reţelelor sunt efectuate conform normativelor tehnice şi legislaţiei în vigoare la acel moment, astfel că taxe adiţionale pentru ocuparea domeniului public de către elementele de reţea nu pot fi impuse de către autoritatea locală”.

Primarul Marian Toader luase public atitudine faţă de unele taxe plătite distribuitorului local de energie electrică. Edilul-şef al comunei Zăbrani a scris pe Facebook că pentru avizele necesare proiectelor pe care administraţia locală le are în derulare plăteşte sume uriaşe în fiecare an. Doar pentru asfaltarea unei străzi de 700 de metri s-a emis o factură de 5.696,98 lei.

“Ca să pot începe (în sfârşit) lucrările de asfaltare a unei străzi în localitatea Chesinţ, în lungime totală de 700 metri, mai am nevoie de un aviz! Avizul Enel, bineînţeles! Pentru ca să-l emită, trebuie să plătesc o taxă în sumă de 5.696,98 lei! Asta, în condiţiile în care Enel, pentru cei peste 3.500 stâlpi pe care îi are în proprietate pe raza UAT Zăbrani, plăteşte drept taxă ZERO LEI! Să nu uităm că Enel este o companie privată (care a blocat şi blochează în continuare o sumedenie de proiecte)”, a scris Toader, el postând şi o factură primită de la E-Distribuţie Banat S.A., parte din grupul Enel.

Primarul a declarat ulterior că pentru orice lucrare derulată în comună se plătesc sume foarte mari către compania de electricitate: “Dacă am lucrări la drumuri sau trotuare pe marginea cărora există stâlpi de electricitate, nu doar că plătesc sume foarte mari pe avize, dar Enel îmi impune şi anumite lucrări pe cheltuiala mea, cum ar fi dublarea izolatorilor, schimbarea lor sau a unor cabluri de tensiune. Aşa se duc sume foarte mari din buget, pentru că lucrările nu sunt ieftine. E revoltător că aceste taxe pentru avize sunt exagerate, mai ales când avem un PUZ, pentru că ele se calculează în funcţie de valoarea proiectului. La Enel nici nu se aplică legea achiziţiilor publice, ei ţi-au emis factura şi trebuie să plăteşti, altfel rămâi blocat. Noi nu îi putem taxa pentru stâlpii de pe domeniul public al comunei pentru că ei au o lege specială. E corect?”.