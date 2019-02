Eşecul de la Constanţa, fatal pentru antrenorul FCC ICIM

„Demisionez după această înfrângere de la Constanța. Vreau să creez un șoc pozitiv, asta și pentru că eu cred în continuare că această echipă poate mai mult, doar că unele dintre jucătoare trebuie să-și schimbe modul de înțelegere, de concentrare și de punere în practică a instrucțiunilor antrenorului. Nu caut niciun fel de scuză, plec cu sufletul împăcat că am făcut tot ceea ce mi-a stat în putință pentru a avea rezultate, care din păcate nu au venit. Mulțumesc suporterilor cât și conducerii FCC ICIM, care m-au susținut, mulțumesc Arad pentru modul cum am fost primit și cum am fost tratat aici. Rămâneți în sufletul meu, vă doresc mult succes și sper ca performanțele de-altadată să revină cât mai repede la Arad”, a declarat Medvedj. Sârbul a venit în vara anului trecut la clubul arădean, timp în care a avut un bilanț de 5 succese și 13 înfrângeri.

La jocul de la malul mării, din tabăra arădeană s-a remarcat doar americanca Williams, cu un nou double-double în cont, 23 de puncte şi 14 recuperări.

Următorea dispută a arădencelor este programată la Târgoviște, urmând a debuta o nouă achiziție, americanca Lee.