Et in Arcadia ego!

Şi eu am fost premiantă! …şi eu am purtat coroniţă şi am fost felicitată ! … Şi eu am fost absolventă de clasa a VIII-a şi am intonat imnul Gaudeamus… Participarea la Festivitatea de absolvire a elevilor clasei a VIII-a de la Şcoala Gimnazială „Caius Iacob” din Arad a reînviat în mintea şi sufletul fiecărui adult nostalgia propriei absolviri.

Ora 18,30 anunţa cu emoţie începutul evenimentului. Sala festivă a şcolii a devenit neîncăpătoare doar în câteva clipe. Era plină de recunoştinţă, de sensibilitate, de afecţiune şi mii de vise! A fost încununată cu laurii succesului şi ai performanţei. Aroma speranţei s-a raspândit dincolo de ziduri, precum o rugăciune.

Asemeni unei poveşti ademenitoare, debutul festivităţii ne-a transpus într-o altă lume, în paşi de dans, pregătindu-ne astfel pentru magia ce urma să ne învăluie. Apoi, în acorduri de Gaudeamus i–am întâlnit pe ei, absolvenţii clasei a VIII-a, conduşi de domnii diriginţi Chiş Daniela şi Ersek Iosif. Străluceau, anunţând astfel oamenii frumoşi ce au să devină.

Cuvântul de început i-a aparţinut doamnei director Andreea Vida. S-a vorbit despre trecut, dar mai ales despre viitor…despre noile orizonturi care aşteaptă nerăbdătoare să fie descoperite de proaspeţii absolvenţi. S-au istorisit povestiri cu tâlc… Elevii au fost îndemnaţi să devină curajoşi în confruntarea cu lumea, să nu îşi piardă sclipirea din ochi şi puritatea sufletului.

O mare încărcătură emoţională au avut mesajele transmise de domnii diriginţi, atât de mândrii de elevii lor. Au fost admiraţi, apreciaţi şi aplaudaţi. Li s-a vorbit despre cât de frumos au evoluat şi despre cât de mult am avut de învăţat unii de la alţii. Brusc, ochii lor s-au transformat în mărgăritare. Mai presus de orice, li s-a amintit că în viaţă „a fi” este mult mai valoros decât „a avea”. În acelaşi timp s-a evidenţiat însemnătatea lucrurilor mărunte, ilustrată atât de frumos de Octavian Paler: „Nu disprețui lucrurile mici. O lumânare poate face oricând ceea ce nu poate face soarele niciodată: să lumineze în întuneric”.

Cuvinte pline de apreciere şi nemărginită mulţumire au fost rostite şi de către elevi, prin reprezentanţii lor: şeful de promoţie – Pătlăgică Alexandru şi eleva din clasa a VII-a, Andrei Teodora, în binecunoscutul moment al predării cheii succesului. Totodată, printre cuvintele lor s-a putut întrezări promisiunea de a duce mai departe valorile şi aptitudinile dobândite în ciclul gimnazial.

A urmat înmânarea premiilor şi a diplomelor de absolvent, după care toţi cei prezenţi au ieşit în curtea şcolii. Cu credinţă în măreţia şi dragostea lui Dumnezeu, după rostirea la unison a rugăciunii domneşti Tatăl nostru, elevii au lansat Balonul dorinţelor pe care l-au vegheat cu privirea până când s-a pierdut în nemărginitul azur…