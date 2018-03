Eugenia Crainic îşi lansează „Studenta criminală”

Va fi agitaţie mare joi, la teatru. Pe 22 martie, la ora 18.00, în Sala Mare, nu oriunde, vine „Studenta criminală”. Eugenia Crainic, cunoscută de foarte mulţi dintre arădeni ca jurnalist, azi purtător de cuvânt al Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, îşi lansează chiar atunci, pe 22 martie, cu începere de la ora 18.00, primul său roman, unul poliţist, despre un subiect cu care noi, arădenii, suntem familiarizaţi din cauza şocului pe care ni l-a produs la momentul la care s-a consumat: „Studenta criminală”. Nu va fi vorba de o lansare oarecare. Vor vorbi despre roman oameni valoroși, autoarea promiţându-ne „un regal”.

Şi suntem convinşi de acest fapt deoarece o cunoaştem pe Eugenia Crainic şi suntem cât de cât familiarizaţi cu energia sa debordantă şi stilul cuceritor. Evenimentul va fi prezentat de maestrul în comunicare Andrei Țigănaș, din Cluj-Napoca. Din Germania va veni special pentru eveniment scriitorul Radu Țuculescu. Va vorbi despre autoare și doctorița și scriitoarea Otilia Țigănaș, apoi editorul Ioan Matiuț, directorul Editurii Mirador, dar şi producătorul TV Lazăr Faur și Vasile Dan, preşedintele Filialei Arad a Uniunii Scriitorilor din România. Iar lucrurile nu se vor opri aici: actrița Oltea Blaga va lectura pasaje din romanul „Studenta criminală”, în timp ce show-ul se va încheia cu un mini-recital al Claudiei Iuga, polițista de la Vocea României care va cânta la lansarea unui roman polițist.

Nu va fi, ca atare, o lansare oarecare. Ci lansarea cu „L” mare a fostei ziariste Eugenia Crainic, scriitor care se consideră „în primul rând ziarist”.

„Absolventă de Drept și Litere, a preferat jurnalismul oricărei alte profesii, practicându-l în mod constant din 1993 și până în 2008, când, acceptând o nouă provocare, a virat spre o carieră în resurse umane. Scrisul i-a intrat însă în sânge. Autoare de blog, autoare de texte pentru revista online «Catchy», autoare de povestiri scurte polițiste și mystery&thriller (premiată la Festivalul Național de Literatură mystery&thriller – Râșnov 2012 – cu povestirea scurtă «Moarte în lupanarul străjerilor», care se poate citi pe blogul acesteia, https://eugeniacrainic.wordpress.com/author/eugeniacrainic/), Eugenia Crainic scrie recenzii în revistele literare «Monitorul cultural» și «Arca», dar și pe blogul personal”, se arată în prezentarea care însoţeşte anunţul lansării de carte.

Pe cei care vor să o cunoască mai bine pe Eugenia Crainic îi informăm că aceasta administrează sau mai exact dezvoltă o pagină de facebook – „Limba română pentru afectații de limbajul feisbuc” (cu peste 11.000 de membri) -, unde explică, pe înțelesul tuturor, diverse probleme ivite în folosirea limbii române, o pagină cu extrem de mare priză la consumatorul arădean de facebook şi nu numai.

Căsătorită, cu doi copii, Eugenia Crainic a decis să debuteze recent în marea literatură, cu romanul polițist „Studenta criminală”, inspirat dintr-o crimă care a stat pe buzele tuturor: studenta din Arad care a omorât un om la Timişoara.

De la apariţia romanului şi până în acest moment, acesta s-a bucurat de recenzii excelente. S-a vorbit, până acum, despre ficțiune pură, despre un roman care se bucură de toate ingredientele genului, despre o lectură incitantă și atractivă. Puteți spicui din recenzii pe pagina de facebook a autoarei (Eugenia Crainic).

„Felicitări! Eşti MARE! Jos pălăria!”, a spus unul dintre cititorii romanului Eugeniei Crainic. Noi nu am ajuns să îl citim încă, dar, până la lansare, o vom face pentru a putea adăuga la toate aceste recenzii şi pe a noastră.

Ca de final, dacă vreți şi dvs. să vă faceţi propria părere despre primul roman al Eugeniei Crainic, vă spunem că acesta se poate achiziționa, în Arad, din librăriile Corina și Cărturești (Mall Atrium), iar online se poate cumpăra de pe http://edituramirador.ro sau http://carturesti.ro/carte/studenta-criminala-23093036?p=1&t=c_quick-search&s=eugenia.

Iată câteva selecţii din recenziile romanului: „Ai scris foarte bine. Chiar foarte foarte, Bob de rouă….” (Lenuţa Per); „Mi-a plăcut la nebunie… cu tot nepotul de o lună și cu toată treaba am reușit să o termin azi noapte la ora 3” (Iolanda Macovei); „(…) Am lăsat totul deoparte şi am savurat la propriu cartea ta. Ce pot să mai spun acum? Abia aştept să o citesc pe următoarea! Într-adevăr, aşa cum bine am presimţit, e atât de captivantă încât nu o poţi lăsa din mână până când ajungi la ultimul rând. Mulţumesc mult de tot pentru această ocazie pe care mi-ai oferit-o! De mult timp nu am mai trăit astfel de sentimente citind o carte” (Gabriela Iancic); „Fraților şi surorilor, aveți tot ce trebuie în cartea asta, acțiune cât cuprinde, amor ghebos, umor, replici acide și spumoase, personaje frumoase și cu «adânc» sufletesc, ce mai, e faină, breeee, are «fainoşag». Personaje vii, cu «vorba la ei», deștepți, spumoşi. Și o intrigă super, o crimă (reală, din câte am înțeles), o poveste de amor care se înfiripă pe loc (Carmen Elena Atodiresei); „Foarte bună cartea! Tocmai am terminat-o. De ieri citesc încontinuuuu. Deja am recomandat-o la toţi colegii. Le-am spus ca e cu studenţi la medicină în anul întâi, ca noi” (Nicole Albean). „Este o carte fantastică! Aşa ceva ar trebui să fie lectură obligatorie în şcoli! (Ana Maria Lupu); „Felicitări, Jeni eşti foarte bună. Continuă tot aşa, succesul e garantat. (Izabela Mariş); „O declar citită! Dinamică, concentrată în senzații diferite, m-a trecut prin stări diverse, parcă am fost personajul nevăzut trăind intens toată acțiunea! Următoarea?” (Tina Buruiană); „O carte scrisă cu inteligenţă, cu umor, cu un încântător simț al limbii. O carte care se citește pe nerăsuflate” (Oltea Blaga); „Este o premieră în România prin expunerea tabloului psihologic al abuzului sexual/psihologic și fizic asupra minorilor, consecințele pe termen lung ale acestor abuzuri, dar și aplecarea spre cei care luptă pentru aflarea adevărului, oameni ai legii și experți psihologi. Cartea vă invită să trăiți, să empatizaţi și să vă bucurați de scrisul cu har al Eugeniei Crainic” (Ramona Pencea).

Pe scurt, o carte captivantă, pe care să o citeşti pe nerăsuflate, în care cuvintele curg, cu personaje extrem de bine conturate, un roman citit de mulţi „între două guri de apă”, cu mai toate ingredientele necesare unui roman de succes, cu umor fin, acţiune, suspans şi, desigur, amor.