Europarlamentarul Vlad Botoș a participat la Summitul partidelor noi pro-europene

„În prima zi, am fost prezent la Parlamentul Slovaciei unde m-am bucurat să aud experiența partidelor noi pro-europene la alegerile europarlamentare de acum 2 săptămâni. Cea mai interesantă poveste este cea a colegilor din Slovacia, care au reușit în decurs de 3 ani să devină principala forță politică din Slovacia. Au câștigat primăria Bratislavei când nimeni nu le dădea vreo șansă. Au susținut-o pe activista civică Zuzana Caputova, care a devenit președintele Slovaciei, iar mai apoi au câștigat cele mai multe mandate de europarlamentari. A doua zi am mers la Viena, la Neos Lab, un laborator pentru politică deschisă, un incubator de idei și proiecte, care îmbină zona civică cu cea politică. Am analizat un studiu sociologic făcut de Fundația pentru Inovare Politică din Franța despre percepția asupra guvernării democratice. Cel mai mult m-a impresionat faptul că problemele par să fie peste tot în Estul Europei aceleași: infrastructura din sănătate, lipsa autostrăzilor (cu precădere în România), corupția din sistemul administrativ, prețurile supraevaluate în achizițiile publice. Răspunsul la aceste probleme, la populism, iliberalism și politica urii este mai multă democrație, mai multă dezbatere dar și organizare, disciplină și rațiune”, a punctat Vlad Botoș, USR Arad.