Evacuări masive în America din calea uraganului Florence

Meteorologii au retrogradat joi uraganul Florence la categoria doi, cu vânturi de aproximativ 155 de kilometri pe oră.

Serviciul Naţional de Meteorologie a emis o avertizare de tornadă pentru mai multe zone din Carolina de Nord şi le-a transmis cetăţenilor care au decis să nu evacueze să rămână în case şi subsoluri.

Autorităţile din statul Washington DC au încheiat starea de urgenţă. Aeroportul Charleston din Carolina de Sud a fost închis şi cel mai probabil nu va fi redeschis decât după acest weekend.

Peste 1.7 milioane de persoane din cele trei state situate pe coasta de est au fost evacuate, după ce meteorologii au anunţat că uraganul Florence va ajunge pe continent cel târziu joi seară.

Preşedintele american Donald Trump a postat miercuri mai multe mesaje pe Twitter în care le cere locuitorilor să respecte avertizările autorităţilor şi să evacueze.

„Plecaţi din calea lui, nu vă jucaţi. Este un uragan foarte mare, poate cel mai mare pe care l-aţi văzut şi cantităţi impresionante de apă”, a declarat Trump.

