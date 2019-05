Eveniment de marcă la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Arad. Comunitatea academică a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad a omagiat personalitatea domnului Günter Koch, om de știință, manager de top, antreprenor, profesor, căruia i-a fost acordată vineri, într-un cadru festiv, distincția Doctor Honoris Causa. „Este o onoarea și o bucurie pentru universitatea noastră să putem oferi titlul de Doctor Honoris Causa distinsului profesor, domnului Günter Koch. Primirea domniei sale în comunitatea academică arădeană reprezintă un câștig și cu siguranță va deschide noi oportunități de colaborare în domeniul IT cu universități din Europa precum și cu reprezentanți ai mediul economic”, a punctat rectorul UAV, prof.univ.dr Ramona Lile.

„Sunt deosebit de onorat de această invitație și mulțumesc Universității Aurel Vlaicu din Arad pentru conferirea titlului de Doctor Honoris Causa. Este un privilegiu pentru mine să fac parte din această comunitate academică”, a punctat prof.dr. Günter Koch.

„Primirea domnului Günter Koch în comunitatea academică a universității arădene este un câștig nu doar pentru universitate, ci și pentru orașul Arad. Expertiza în domeniul software, precum și implicarea domniei sale în dezvoltarea <orașelor cunoașterii> poate fi valorificată atât la nivel academic, cât și la nivel local și regional. Cred că, conferirea acestui titlu reprezintă o bună investiție pentru viitor”, a punctat prof.univ.dr. Adrian Curaj, Universitatea „Politehnica” din București, membru al Comisiei de Laudation.

Specializat în inginerie software la universități de prestigiu, Günter Koch este un deschizător de drumuri în domeniul IT, în problematica raportării capitalului intelectual, precum și în dezvoltarea conceptului de „regiuni ale cunoașterii – knowledge region development”. Parcursul său profesional, rezultatele obținute, implicarea sa în dezvoltarea noilor concepte de management, în dezvoltarea industriei de software au dus la recunoașterea valorii sale și a contribuției adusă științei, prin decorarea, în mai 2006, de către președintele Austriei, cu meritul „Crucea în grad de onoare clasa 1 pentru realizări în științe și arte – „Cross of Honour 1st Class for Achievements in Science and Arts“.