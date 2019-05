Exit Festival pariază din nou pe cea mai colorată scenă!

Tarja Turunen (ex-Nightwish), legendarii British ska band The Selecter, eroi locali precum Atheist Rap, Sajsi MC and Bad Copy sunt unele dintre vedetele care vor încinge atmosfera aici. Aceștia vor fi dublați de trioul maghiar de rock-blues Mongooz and the Magnet, formația croată extrem de în vogă în acești ani Svemirko, un cvartet Manchester indie – The K’s, trupe din regiunea noastră precum Eyesburn, Samostalni referenti, Elvis Jackson, Kal, Sixth June, Raiven, the maestro of the Pannonian chanson, Zvonko Bogdan, ABOP etc.

Pe 4 iulie, pe scena Fusion vor urca The Selecter, dar și eroii locali Samostalni referenti, care farmecă audiența de nu mai puțin de 23 de ani cu ritmurile lor (un mix de dance, punk şi ska music), şi senzaţia slovenă Raiven.

A doua zi, pe 5 iulie, vin The K’s, slovenii de la Elvis Jackson, care aduc un mix de ska, punk, reggae, metal şi rock. Trioul multi cultural din Pecs, Mongooz and The Magnet vor cânta şi ei pe 5 iulie, în timp ce pe 6 iulie scena le va fi rezervată celor de la Eyesburn, care vor marca acolo 20 de ani de la primul big gig. Vor mai urca pe scena Fusion duoul serbian Sixth June, formaţia Kal, sau Crnila Remix. Ultima seară le e dedicată celor de la Svemirko, senzaţionala formaţie electropop din Croaţia, dar şi celor de la ABOP, pentru un garantat open-air party de zile mari.