„Experiența e de partea noastră”

Chișineu Criș. Sâmbătă, orașul Chișineu Criș îmbracă straie de sărbătoare. Echipa de fotbal joacă, de la ora 18, pentru promovarea în eșalonul trei al fotbalului românesc, Crișul întâlnind la baraj – în dublă manșă – Petrolul Bustuchin, campioana județului Gorj.

De la primar, până la ultimul suporter, toată lumea e conectată la miza jocului. Unul cu o încărcătură deosebită, formația oaspete dorindu-și și ea promovarea.

Ce spune Abrudean

Antrenorul echipei Crișul Ch. Criș, Adrian Abrudean știe că echipa sa are câteva atuuri în fața celor ce la Bustuchin, însă nu e suficient pentru ca promovarea să fie sigură.

„Ne așteaptă două jocuri despre importanța cărora nu are rost să mai vorbim, sunt vitale pentru noi, obiectivul fiind promovarea. Petrolul Bustuchin vine ca o echipă motivată, care a făcut legea în campionatul județului Gorj, la fel ca și noi, la Arad. Oaspeții stau foarte bine la mijlocul terenului, mijlocașii centrali fiind extrem de tehnici și de travaliu. Noi suntem, zic eu, peste ei, la capitolul știința jocului, dar suntem și echipa mai experimentată. Le-am spus jucătorilor, însă, că aceste aspecte nu sunt atât importante, ei trebuie să conștientizeze că nu sunt elemente suficiente pentru a promova. Trebuie să dăm totul pe teren și să ne asigurăm un rezultat bun încă din manșa tur, de la Chișineu Criș. Totuși, cred că putem trece de Petrolul Bustuchin, pentru a ne îndeplini obiectivul. Am deja în cap primul unsprezece, dar e important ca și cei care vor veni de pe bancă să aducă un plus în jocul echipei” – ne-a declarat Adrian Abrudean, antrenorul celor de la Crișul Ch. Criș.

Bilete la meci

La stadionul „Crișul” s-au pus deja în vânzare bilete pentru meciul tur, un tichet costând 20 de lei la tribună și 10 lei, în picioare. Porțile stadionului se deschid la ora 15.

În plus, se pot achiziționa fulare și eșarfe, inscripționate cu evenimentul de sâmbătă.