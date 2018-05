Experienţa Multisport a ajuns în Lituania

MAZEKIAI. Liceeni participanți din România sunt implicați în evenimentele sportive din Arad în calitate de voluntari, cei mai mulți fiind elevi la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”. Pe lângă Clubul Sportiv Experiența Multisport, în pregătirea echipei s-au implicat Eugenia Groșan, directorul unității școlare, Camelia Avramescu, consilier educativ și prof. Ancateu Olimpia, liderul de grup. Echipa selectată a fost formată din Bejan Ovidiu, Belc Diana, Medvesan Alexandru, Kareta Paul, Belghir Ștefania, Timotity Mark și Danci Teodora.

Proiectul s-a desfășurat în perioada 19-30 aprilie. În fiecare zi au avut loc competiții sportive de baschet, fotbal, înot și oină. Unele dimineți au avut în program și alte sesiuni de pregătire pentru tineri, munca în echipă, jocuri educaționale, precum și prezentarea unor sporturi naționale. Fiecare grup a realizat, de asemenea, o prezentare personalizată a țării de unde provin. Toți participanții s-au implicat, în același timp, în pregătirea unui eveniment sportiv, o cursă de alergare, pentru comunitatea din Mazekiai.

Opinii de participant

„COUNT ME IN” a fost un proiect bine structurat cu participanți incredibili şi o organizatoare foarte implicată. Activitățile ne-au făcut să ne simțim atât relaxați cât și productivi în a veni cu răspunsurile sau soluțiile cele mai bune. O experiență de neuitat!” – Ștefania Belghir.

„Acest proiect din Lituania a fost unul excepțional. În doar o săptămână am învățat la fel de multe despre cultura lor precum aș fi făcut-o vizitând țările respective. Am legat noi prietenii, ne-am reprezentat țara, ne-am autodepășit ieșind din zona de confort și am învățat cum să fim buni organizatori și lideri” – Diana Belc.

„Mă bucur că am ales să fac parte din echipa care a participat la schimbul de experiență din Lituania! Acest proiect a însemnat enorm pentru mine în ceea ce privește dezvoltarea mea individuală ca tânăr adolescent cât și ca echipă. Fiind cel mai mic din grup mi-am îmbogățit experiența având norocul să întâlnesc și să cunosc tineri deosebiți din Lituania, Ungaria, Slovacia și Italia de la care am avut ce învăța și cu care am promis să țin legătura și de ce nu, să ne implicăm împreună și în viitoare proiecte. Voi încerca să transmit cât mai mult din ceea ce am văzut, din ceea ce am făcut și din experiența acumulată” – Timotity Mark.