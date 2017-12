Explicaţiile schimbării de pe banca Crişului

Redăm mai jos comunicatul semnat de Lucreţia Vârtolomei, jucătoare şi manager secţia de handbal al CS Crişul: „La sfârşitul turului, cu 5 victorii, un egal şi 7 înfrângeri, echipa noastră se clasează pe locul 11, cu 16 puncte. Fără să discutăm acum despre plusuri şi minusuri am ajuns la concluzia că domnul Titi Ionescu nu mai este ceea ce avem noi nevoie la momentul acesta, prin urmare Consiliul de Administraţie a CS Crişul a luat decizia de a încheia colaborarea cu dânsul. Pentru acest post ne-am hotărât asupra celei mai experimentate jucătoare a noastră Cherecheş Mihaela, care va fi antrenor jucător. Punctele acumulate de-a lungul acestui tur ne întăresc convingerea că suntem pe drumul cel bun, dar ne şi obligă să muncim mai mult în anul care vine. Fetele sunt dornice de performanţă, avem sprijinul Primăriei, al domnului primar Burdan Gheorghe, al Consiliului Local, avem şi sponsori care investesc în sport la Chişineu Criş, Gualapack Nădab, SAPA Profiles/Hydro, UVVG Arad, Kromberg & Schubert Nădab, prin urmare avem toate condiţiile să continuăm cu succes ce am început. Mulţumim tuturor celor care au avut încredere în noi şi ne-au susţinut, la bine şi la greu, şi ne dorim să ne fie alături şi pe viitor”.

La rândul său, prof. Titi Ionescu ne-a declarat: „Le doresc fetelor succes în continuare. Îmi doresc să ajungă jucătoare măcar de nivelul Divizia A. Am încercat să lucrăm la nivel de performanţă, dar am ajuns la concluzia că este mai importantă sănătatea decât handbalul”.