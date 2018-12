Expoziție cu turtă dulce, la Nădlac

An de an în preajma sărbătorilor de iarnă comunitatea slovacilor din Nădlac, cu sprijinul U.D.S.C.R. Nădlac – Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, organizează expoziția de turtă dulce și decorațiuni de Crăciun. În acest an expoziția se desfășoară timp de 3 zile. A Început vineri, 7 decembrie și se va încheia duminică, 9 decembrie. Așadar mai aveți timp și mâine, 9 decembrie, să vizitați Nădlacul și expoziția de turtă dulce – de la ora 10.00 la ora 14.00.

Expoziția este una cu vânzare, așa că cei care doresc pot să achiziționeze decorațiuni sau turtă dulce cu modele unicate. Acțiunea celor de la U.D.S.C.R. Nădlac se bucură și de sprijinul primarului Ioan Radu Mărginean, edilul promovând evenimentul și pe pagina sa de socializare.