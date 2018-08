Expoziţie dedicată Centenarului Marii Uniri, la Clio

Valorificarea patrimoniului cultural mobil al Complexului Muzeal Arad” și lansat catalogului colecției, cu același titlu.

Proiectul cultural, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Consiliul Județean Arad, are în vedere valorificarea inovativă, sub forma unei radiografii ”multi-layer”, a patrimoniului cultural mobil deținut de Complexul Muzeal cu referire la perioada imediat premergătoare Marii Uniri (anul 1918) până la cea imediat următoare (mai 1919 – instalarea administrației românești la Arad).

Prin expoziția dedicată Centenarului Marii Uniri, se realizează un melanj între informația/imagistica tradițională și forma de prezentare specifică artei contemporane, ilustrată exemplar de atelierul multimedia ”kinema ikon” din cadrul muzeului. Este o repunere în scenă a istoriei zbuciumate a acelei perioade prin valorificarea și promovarea patrimoniului cultural mobil adăpostit în colecțiile Complexului Muzeal Arad. Expoziția redă, în mod inedit, atmosfera epocii dar oferă și alte căi de apropiere fața de aceasta (științifică, analitică, de valorizare tip ”colecționabile”, educațională).

„Noi ne-am asumat acest proiect ca o datorie firească, am considerat ca în anul centenarului trebuie ca muzeul să își valorifice propriul patrimoniu. (…) Proiectul este defapt un cumul de activități, e vorba de această expoziție, de catalogul expoziției, e vorba de o baza de date digitalizată, online, și bineînțeles de diverse materiale promoționale. (…) Proiectul Arad- Prima capitală a Marii Uniri s-a născut ca o dorință de a realiza un colaj cronologic al unei perioade distincte din istoria Aradului, o perioadă care a cuprins evenimente sociale, politice, culturale, oamenii și evenimentele lor. Am încercat atât cât a fost posibil și am inserat unele aspecte anterioare anilor 1918-1919 tocmai pentru a reface atmosfera acelor timpuri. Acești ani au fost marcați de Primul Război Mondial. Se știe foarte bine că la finele veacului al 19-lea și debutul următorului, Aradul avea să devină centrul marilor decizii politice, au fost ani în care s-a activat întregul mecanism de promovare și conservare a identității românești. (…) Faptele și deciziile generației unirii sunt un etalon pentru noi, cei de astăzi. Această generație este definiția unei maturități care s-a plămădit într-un univers confecționat pe un sistem de valori înalte, pe un sistem de iluzii tangibile, pe o analiză atentă a realităților timpului și adeveririi istorice.”, a spus dr. Felicia Oarcea, coordonatorul proiectului și muzeograf la Complexul Muzeal Arad