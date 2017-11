Extraordinară cu scântei

Mai multe proiecte de hotărâre care nu au putut fi aprobate la precedenta şedinţă ordinară a CLM, din lipsă de cvorum, au fost aduse, luni, din nou, în atenţia aleşilor locali, convocaţi într-o şedinţă extraordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat iniţial 21 de proiecte de hotărâre, însă trei dintre ele au fost scoase. E vorba de proiectul privind rectificarea suprafeței de teren, proprietate publică a Municipiului Arad, în administrarea Grădiniței cu program prelungit „Piticot” (pentru care lipsea un document de la Cadastru) şi de proiectele privind reprezentarea intereselor capitalului Municipiului Arad la CET Arad, respectiv la CET Hidrocarburi (pentru că nu s-au făcut propuneri în comisii).

Prin vocea liderului de grup, Beniamin Vărcuş, social-democraţii au precizat că, deşi au promis că nu vor participa la şedinţe până la validarea consilierului Flavius Filip, au considerat că primul proiect de pe ordinea de zi e suficient de important cât să facă o excepţie. În discuţie e proiectul pentru preluarea investiției privind închiderea depozitelor de deșeuri neconforme din municipiul Arad, realizate în cadrul proiectului Sistem integrat de gestionare a deşeurilor solide în Județul Arad (asupra căruia vom reveni). După ce au votat pentru acest proiect, însă, aleşii Opoziţiei au revenit la promisiunea iniţială: „Grupul PSD-ALDE nu va participa la vot la celelalte proiecte de pe ordinea de zi” – a anunţat Vărcuş. Cu alte cuvinte, nu au votat „pentru”, nu au votat „împotrivă”, nu s-au abţinut, ci pur şi simplu nu au votat. Au fost prezenţi în Sala Ferdinand şi au asistat la şedinţă. A fost modul lor de a protesta faţă de faptul că aleşii liberali au refuzat în mod repetat (începând din august) să valideze în funcţie un consilier PSD.

Dar maşinăria de vot a Puterii a funcţionat impecabil. Chiar şi fără Opoziţie, toate proiectele aflate pe ordinea de zi – inclusiv cele pentru care se impunea majoritatea de două treimi – au fost aprobate cu 14 voturi „pentru”.

Ridicol liberal

Dar liberalii nu şi-au putut savura victoria fără circ. Nu e în firea lor, parcă, dacă nu duc lucrurile în derizoriu. La finalul şedinţei, viceprimarul Călin Bibarţ a ţinut să ia cuvântul pentru a-şi exprima nedumerirea faţă de consilierii locali care nu votează proiecte precum cele legate de atestarea administratorilor sau repartizarea unor locuinţe. Beniamin Vărcuş a vrut să-i răspundă viceprimarului. Acesta a fost momentul în care Călin Bibarţ şi-a pierdut cumpătul, punctând pe un ton mult prea ridicat că el nu e doar viceprimar, ci are dispoziţii de primar prin decizia lui Gheorghe Falcă, aşa că – potrivit Regulamentului – are voie să vorbească la final de şedinţă, fără ca alţi consilieri să aibă acelaşi drept. „Vă rog frumos: să respectăm Regulamentul!” – a spus pe ton răstit Călin Bibarţ. Nu e pentru prima dată când viceprimarul liberal are o asemenea ieşire îl plenul CLM. Dar, se vede treaba, nu are nicio jenă să o repete. Mai că ţi-e ruşine de (ne)ruşinea lui…