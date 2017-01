Fac curăţenie pe drumurile din judeţ

Consiliul Judeţean Arad, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad, a decis să demareze o acţiune amplă care vizează igienizarea drumurilor judeţene, strângerea tuturor gunoaielor. Iar acest lucru va fi realizat chiar de către cei care vor efectua lucrări de estetică rutieră. Anunţul a fost făcut de Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean. „Caietele de sarcini care vizează lucrări de estetică rutieră vor avea o componentă care se referă la curăţenia şoselelor”, a anunţat Bîlcea. De cealaltă parte, Dana Dănoiu, directorul APM, a spus că „zona drumurilor judeţene nu a mai fost aşa murdară de multă vreme. Am încercat să contactăm mai multe instituţii publice, ONG-uri, pentru a demara acţiuni de ecologizare. Am luat legătura şi cu CJA pentru că firmele care se ocupă de eliminarea vegetaţiei de pe marginea şoselelor ar putea să colecteze şi deşeurile, PET-urile, ambalajele aruncate de oameni. Am avut toată deschiderea din partea Consilliului Judeţean. Acum mai rămân drumurile comunale, dar acolo trebuie luată legătura cu primarii localităţilor din judeţ”. Sergiu Bîlcea a spus că primarii ar putea realiza igienizarea drumurilor cu ajutorul persoanelor asistate social.

Curăţenia, un capitol

Vicepreşedintele CJA a explicat exact care va fi procedura pentru curăţirea judeţului de gunoaie: „când pregătim caietele de sarcini pentru lucrările de estetică rutieră vom insera în acestea şi igienizarea. Este o simplă intrare în normalitate, vrem drumuri curate. Impactul financiar este unul minim, beneficiul este cu mult mai mare faţă de efortul financiar”.