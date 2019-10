Faceţi loc, Crişul e pe primul loc!

Klimek 11, Boldor 6, Puț 4, Cherecheși 3, Petruse 3, Damian 1, Vrabie 1, Vezentan 1, Nastasă 1, Corha, Haidu, Popeanu au jucat și au marcat pentru Crişul Chişineu Criş, care va juca tot în deplasare și runda viitoare, la Baia Mare, cu Marta.

„Un meci mai facil pentru noi, la care și-au adus aportul toate jucătoarele. Suntem într-o formă sportivă bună și asta e ceea ce mă face să am încredere și pe mai departe în această echipă. Am jucat în 13 handbaliste, pentru că avem mai departe accidentări, plus jucătoarea din Serbia, Milica Golusin, care nu și-a primit încă viza de ședere în România. Țin să felicit fetele pentru modul în care țintesc victoria meci de meci”, a spus tehnicianul de pe banca Crişului, Sebastian Tudor.