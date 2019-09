Faceţi poză cu clasamentul!

După 2-0 în primul sfert de oră (goluri: Bozian min. 2 şi Puie min. 12), oaspeţii au egalat în ultimele cinci minute ale reprizei (Neacşu min. 42 şi Dima min. 44), desprinderea având loc după pauză, prin reuşitele semnate de: Gabor min. 58, Bozian min. 63 şi Puie min. 67.

Pentru Progresul Pecica au jucat: Creța – Ilan, Gabor, Wild (min. 77, Țugulescu), Aldan, Arsene (min. 80, Iuga), S. Popa, Mager (min. 77, Tiric), Puie, Bozian, Szekely.

„O victorie meritată, dacă eram puțin mai atenți în prima repriză puteam tranșa mult mai clar acest meci. Dar, până la urmă, trebuie să luăm în considerare și adversarul. Am întâlnit o echipă bună pe construcție, cu forță ofensivă, preocupată de joc, care ne-au egalat după două contraatacuri bine purtate. La pauză am avut o discuție cu băieții și le-am spus că o echipă slabă din punct de vedere psihic clachează, iar una puternică iese din corzi și reintră în joc. Iată că am avut tăria să revenim în joc, am mai marcat de trei ori și ne-am mai creat și alte ocazii. Situația în clasament e destul de bună, dar încă nu am realizat nimic, trebuie să continuăm pe aceeași linie, să muncim ca și până acum, poate și mai mult și să abordăm la victorie fiecare meci”, a spus Dan Stupar.