Facturi umflate și apă la 40 de grade Celsius

În iarna aceasta, Uniunea Locală a Asociațiilor Locative Arad a primit mai multe constatări, observații, sesizări de la asociațiile de proprietari din Arad, referitor atât la facturile crescute față de iarna trecută, mult mai friguroasă, dar mai ales la temperatura necorespunzătoare a apei calde de consum și a încălzirii livrate de SC CET Hidrocarburi SA.

La 40 de grade, față de 60

Asociațiile de proprietari au sesizat că apa caldă de consum este livrată la 40 de grade Celsius în loc de 55-60 de grade Celsius cum prevede Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC și pentru care au plătit.

ULAL Arad spune că în 2010 a cerut Primăriei Municipiului Arad să prezinte stadiul înlocuirii contoarelor vechi de a.c.c. cu contoare noi care măsoară debitul și temperatura apei. Atunci Primăria a confirmat înlocuirea acestora începând din 2011, însă au trecut 7 ani și contoarele de energie termică prevăzute de Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC nu au fost în totalitate schimbate, mai spun mai marii Uniunii.

Care adaugă: „Lunile decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018 au înregistrat temperaturi anormal de ridicate pentru lunile de iarnă, și pentru că nu s-a făcut reglarea parametrilor agentului termic conform climatului exterior, asociațiile de proprietari au fost încărcate fără să fie necesar cu facturi mari de încălzire”.

Asociațiile pot primi compensații

Ca atare, ULAL Arad consideră că asociațiile de proprietari sunt îndreptățite la compensații pentru diferențele de temperatură conform Ordinului nr 91/2007, art. 133, alin. 5) și 142, alin. 3). mai ales în condiţiile în care, în luna februarie 2018, presa a informat că reprezentanții SC CET Hidrocarburi SA au recunoscut furnizarea sub parametri normali a energiei termice.

„În cazul furnizării agentului termic cu o temperatură mai mică decât cea stabilită prin diagrama de reglaj, utilizatorul are dreptul să solicite o compensaţie echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru o zi întreagă, corespunzătoare abaterii maxime de temperatură din acea zi, indiferent de perioada de timp cât s-a produs abaterea în acea zi. Valorile astfel calculate se scad din factura curentă. Mai mult, în cazul în care temperatura apei calde de consum are o abatere mai mare decât cea prevăzută la alin. (2) lit. g), utilizatorul are dreptul să solicite o compensaţie echivalentă cu contravaloarea energiei termice furnizate pentru perioada respectivă, determinată pe baza înregistrărilor de la stația/punctul termic, corectate cu reducerea de temperatură până la punctul de delimitare sau dovedite de utilizator”, explică Dorina Lupșe, președintele ULAL Arad.