Falcă, despre deszăpezirea orașului: „Procedura tehnică de deszăpezire a fost corectă”

Gheorghe Falcă a mai precizat că nu au avut loc accidente după ce RER Vest a intervenit pe șoselele municipiului în încercarea de a combate poleiul. Primarul a spus că „după ce dai cu material antiderapant și clorură de calciu, trebuie să laşi un strat de zăpadă. Procedura tehnică a fost corectă. După polei, nu poți să dai jos stratul de zăpadă pentru că în momentul acela ai derapaj. Toate incidentele care au avut loc au fost pe timpul poleiului. (…) Clorura de calciu a făcut ca zăpada să nu înghețe la minus cinci grade; azi noapte au fost și minus opt grade și nu am avut patinoar. Dacă s-ar fi dat jos stratul de zăpadă, am fi avut probleme, cum am avut ieri”, a explicat primarul Aradului.