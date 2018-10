Falcă face bilanţul semnăturilor invalide strânse de USR Arad

Primarul Gheorghe Falcă a anunţat, joi, într-o conferinţă de presă, că Direcţia de Evidenţa Persoanei, din cadrul Primăriei Municipiului Arad, a finalizat raportul cu privire la semnăturile valide și nevalide strânse de USR Arad pentru campania „Fără penali în funcții publice”. Potrivit primarului, e vorba de 14.748 de semnături valide şi 5.462 de semnături nevalide.

Dintre semnăturile invalidate, 298 aparţin unor persoane cu acte de identitate expirate, 677 sunt ale unor persoane cu domiciliul în altă localitate la data semnării listelor, 10 semnături aparţin unor persoane decedate înainte de 22 martie 2018 şi 14 sunt ale unor persoane minore. 4.463 de semnături aparţin unor persoane ale căror date înscrise în liste conțin neconcordanțe, respectiv numele și prenumele nu corespunde cu actul de identitate și/sau cu CNP-ul și/sau adresa de domiciliu.

Salvatori cu pete

„Din acest moment, aceste semnături vor merge înspre instituțiile abilitate ale statului – Poliție și Procuratură – pentru demersurile legale. Faptul că ne numim Uniunea Salvați România nu înseamnă pentru mine faptul că acolo s-au reunit oameni cu o conduită ireproșabilă. Dacă noi credem că doar datorită denumirii am avea dreptul să încălcăm legea înseamnă că am plecat prost în viața politică. În Arad sunt oameni care conduc acest partid la experiența trei, patru sau cinci într-un partid politic. Acești oameni care niciodată nu au fost aleși de cetățeni au compromis în Arad campania civică Fără penali în funcții publice. Au compromis-o pentru că așa gândesc ei. În urmă cu câteva săptămâni au încercat să compromită și administrația arădeană, doar pentru că funcționarii publici și-au făcut datoria, verificând listele de semnături, conform legii. Nu am înțeles de ce acești oameni care se cred politici cer ca instituțiile statului să încalce legea și să nu vadă falsurile. În momentul în care folosești numele și adresa oamenilor, dar nu ai CNP-ul acestora și semnezi în locul lor, acest lucru este un fals. Atunci când persoane decedate au pusă semnătura pe aceste documente, arată din nou tendința acestor oameni de a fura. Și nu poți organiza o campanie fără penali, prin furtul de semnături” – a declarat Gheorghe Falcă.