Falcă îi cheamă pe cei din USR la întâlnire

„Aşteptăm ca unii dintre competitorii noştri de duminică să devină partenerii noştri acum. Eu am spus de mult că cei din USR vor deveni partenerii noştri, eu am spus că USR nu are forţă să bată PSD. Drept urmare, le vom trimite o invitaţie oficială pentru ca, pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale, să facem o campanie electorală comună. Îi vom chema la o întâlnire. Iustin Cionca va reprezenta PNL Arad în cadrul primelor discuţii cu cei din USR”, a anunţat Falcă.

Actualul europarlamentar pare că încearcă să caute o cale de împăcare cu useriştii arădeni, după ce aceştia din urmă au făcut din Gheorghe Falcă principala lor ţintă la nivel local. „Îi chemăm pe cei de la USR să ne cunoască aşa cum nu au făcut-o până acum”, a mai spus preşedintele PNL Arad. Pentru a găsi o ţintă comună a PNL-USR, Falcă a anunţat că „cei din PSD vor rămâne competitorii noştri pentru totdeauna. Vreau să le transmit acest lucru şi celor din USR”. În altă ordine de idei, Falcă i-a lăudat inclusiv pe cei de la PSD, subliniind faptul că partidul de stânga a reuşit să crească în preferinţele electoratului din judeţul Arad faţă de alegerile europarlamentare, singurii care au „mers în jos” fiind cei din USR.