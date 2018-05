Falcă, la Tokyo: „am venit în viitor”

Aşa cum v-a anunţat deja, primarul Gheorghe Falcă se află, în perioada 21-25 mai în Japonia, unde participă la un seminar organizat de Centrul pentru dezvoltarea studiilor din Tokyo. „Sunt invitat al Băncii Mondiale pentru că ne încadrăm în una din cele patru teme prezentate ca succes la această conferinţă şi are legătură cu dezvoltarea economică a României în care, după criză, judeţul Arad este locul trei după Ilfov şi Argeş. Este un şoc pentru analişti cum un judeţ care nu are nicio companie cum este Dacia, nu are nicio infuzie de transfer de întreprinderi din Bucureşti, cum este Ilfovul, a ajuns să aibă o astfel de creştere economică însumată în anii de după criză până acum, depăşind judeţe importante, cum sunt Timiş, Cluj sau Constanţa. Practic, asta e recompensa: faptul că sunt invitat aici” – a ţinut să precizeze primarul Gheorghe Falcă.

Locurile de muncă și dezvoltarea economică, infrastructura urbană și urbanismul, dimensiunile sociale şi implicaţiile fiscale legate de parteneriatul public privat – sunt câteva din temele abordate în cadrul conferinţelor desfăşurate, în organizarea Băncii Mondiale în capitala niponă.

Impresii

„Tokyo este o capitală cu recunoaştere mondială, cu o disciplină fantastică. Am venit în viitor şi la acest eveniment vorbim despre viitor, iar când mă întorc acasă vreau să vorbim foarte mult despre viitor şi să gândim viitorul. Viitorul înseamnă o societate care participă activ şi la dezvoltare, şi la întreţinere, şi la apreciere. E important ca oamenii să lase deoparte trecutul – pe care nu îl pot modifica – şi să contribuie prin ştiinţa fiecăruia la a face paşi frumoşi în viitor. Aici am înţeles un lucru din definiţiile japoneze: aici nimeni nu critică, toţi muncesc. Aici, cei care sunt nemulţumiţi – şi întotdeauna există oameni nemulţumiţi – îşi spun punctul de vedere demonstrând prin faptele lor că se pot produce schimbări. Pentru că atunci când vrei să se producă schimbări, degeaba dai cu parul că spargi geamul. Ca să produci schimbări, trebuie să-ţi arăţi propriul model de schimbare” – conchide primarul Gheorghe Falcă.