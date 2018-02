Falcă, somat de PSD să rezolve problema CET

Parlamentarii PSD Arad spun că au făcut în ultimele zile o serie de demersuri la nivel de guvern pentru rezolvarea problemei CET Arad, astfel încât cetățenii din municipiu să nu rămână în plină iarnă fără căldură și apă caldă. În comunicatul remis marţi aceştia arată însă că, în urma discuțiilor purtate cu ministrul Energiei, dar și după cum reiese dintr-o adresă a ministrului Dezvoltării, Primăria municipiului Arad este singura abilitată să rezolve problema gazului de la CET, având la dispoziție sumele necesare pentru a-și plăti obligațiile față de furnizorul de gaz.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut cu ministrul Energiei, împreună cu colegii mei, senatorul Mihai Fifor și deputații Florin Tripa și Adrian Todor, a reieșit faptul că singurul abilitat să rezolve problema CET Arad este primarul Gheorghe Falcă, cel care poate să plătească obligațiile față de furnizorul de gaz din excedentul bugetar de peste 200 de milioane de lei pe care îl are la dispoziție.

Într-un răspuns al ministrului Dezvoltării, Paul Stănescu, ca urmare a unei adrese a domnului senator Mihai Fifor, scrie cât se poate de clar că obligația pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației revine administrației locale. Mai mult, ministrul Dezvoltării susține că administrația locală este obligată să ia măsuri pentru ca în buget să fie prevăzute toate sumele necesare funcționării normale a serviciului public de alimentare cu energie termică, astfel încât pe parcursul anului să nu apară situații de criză, de genul celei cu care ne confruntăm în prezent”, precizează în comunicat deputatul Dorel Căprar.

Acesta mai adaugă faptul că în ceea ce priveşte „încercările primarului Gheorghe Falcă de a da vina pe Guvernul României, pentru că nu alocă bani din fondul de rezervă pentru plata gazului la CET, lucrurile sunt foarte clare. Sumele din acest fond se repartizează doar pentru situații de urgență sau neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar, or la noi nu este o situație neprevăzută, pentru că se știa că trebuie plătit gazul consumat de CET Arad. În plus, sumele din fondul de rezervă se alocă atunci când administrația locală se află în imposibilitatea de a susține unele cheltuieli din bugetul local, ceea ce nu este cazul la Arad”.

La final de comunicat se arată că „parlamentarii PSD Arad îi solicită public primarului Gheorghe Falcă să încheie de urgență circul pe care l-a generat în ultimele zile, legat de problema CET”. „Îi solicităm public primarului Gheorghe Falcă convocarea Consiliului Local Municipal Arad și alocarea din excedentul bugetar a sumei necesare pentru plata gazului la CET. Considerăm, totodată, că ar fi oportun ca primarul Gheorghe Falcă să-și ceară scuze zecilor de mii de arădeni cu ai căror nervi s-a jucat în ultimele zile și care stau cu sufletul la gură să afle dacă administrația Aradului îi lasă sau nu fără căldură și apă caldă în plină iarnă“, declară președintele PSD Arad, deputatul Dorel Căprar.