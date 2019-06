Falcă, tot mai aproape de Bruxelles

După rezultatul bun obținut în urma scrutinului din 26 mai, primarul Falcă va pleca la Bruxelles, acolo unde va activa în cadrul grupului Popularilor Europeni. Mandatul de europarlamentar este pe o perioadă de 5 ani, astfel că până în 2024, Gheorghe Falcă va fi demnitar european.

„Mă consider un om norocos! Am început procedura oficială pentru preluarea mandatului de europarlamentar! Le mulțumesc încă o dată arădenilor pentru că au avut încredere în experiența mea administrativă şi europeană. În cei 8 ani de activitate în Comitetul Regiunilor am reprezentat cu succes frumosul nostru oraş, Arad. Iar de acum înainte îmi revine responsabilitatea uriaşă de a reprezenta cu cinste toți românii la nivel european!”, este mesajul transmis de Falcă pe rețelele de socializare. Așadar, în cel mai scurt timp se va face și schimbarea impusă la nivel de Primărie, urmând ca viceprimarul Călin Bibarț să preia prerogativele unui primar interimar.