Familia „Shodan” a împlinit 20 de ani

Șagu. Zilele trecute, s-au împlinit nu mai puțin de 20 de ani de când inimosul Teo Răduț a înființat Școala de karate „Shodan”. Au fost ani plini de realizări, de lacrimi și bucurie,cu peste 2500 de sportivi, 16 centuri negre și șase instructori. Au fost zeci de seminarii, în țară sau în străinătate, dar și foarte multe medalii: 6 de aur, tot atâtea de argint și 12 de bronz, la „mondiale”; 13, aur, 8, argint și tot atâtea de bronz, la „europene”; 8 aur, 12 argint și 16, bronz, la „naționale”; 16, aur, 11, argint și 8, bronz, la Cupa României. Plus alte câteva sute la diverse competiții interne.

La aniversare

Teo Răduț a dorit și a reușit să aniverseze cei 20 de ani de existență, la sala de sport din Șagu, acolo unde s-au reunit foști și actuali sportivi, antrenori, prieteni. Între ei, chiar și primul Sensei al lui Teo, Radu Dumitru. Au fost prezenți și doi invitați din Timișoara, Ștefan Lăcătuș (6 DAN) și Andrei Tripșa (4 DAN).

Interesant e faptul că la sărbătoare au fost prezenți și foști sportivi din diverse centre unde a activat Teo Răduț: Arad, Semlac, Zăbrani, Fântânele, Vinga, Șagu.

Demonstrație de kata

Așa cum era normal, chiar în debutul sărbătorii, zece sportivi au făcut o demonstrație de kata, în frunte cu fiul său, Mario Răduț. Iar cel mai mic sportiv participant a avut doar 6 ani, numele său fiind Radmila Bociov, care în urmă cu o săptămână devenea campioană națională.

Apoi, Teo Răduț a oferit diplome și insigne aniversare, alături de cartea sa, „Calea mea”. Au fost momente emoționante, specifice unei asemenea aniversări. El a dorit să mulțumească tuturor celor care au fost alături de el în acești 20 de ani, în special Consiliului Județean Arad, Primăriei și Consiliului Local Șagu.

Cine este Teo Răduț?

Vă prezentăm, pe scurt, câteva titluri ale președintelui Școlii de karate „Shodan” Arad, Teo Răduț (6 DAN).

Ambasador în arte marțiale – Munchen 2013 (primul român); Excelențăîn promovarea artelor martiale – USA 2015 (singurul român); ambasador în arte marțiale – Timișoara 2014; Shihan – Moneasa 2015; campion mondial kata veterani W.U.K.- Roma 2009; campion european kata veterani – G.K.F. arad 2014; campion european kata veterani MAA – Wurzburg 2017. Are și trei cărți:Lupta cu tine însuți – 2011, editura Concordia; The fight with yourself – 2012, publicată înBaltimore (USA) și „Calea mea” – 2018.

Teo Răduț a apărut însă și în două cărți: „Top 300 mari maeștri ai artelor marțiale” – în anul 2015, la Barcelona și „800 mari maeștri”, în anul 2018, în SUA, la evenimentul lasării cărții Teo Răduț întâlnindu-se și cu marele actor Carlos Ray „Chuck”Norris.