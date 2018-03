Fanii, consternați de numirea lui Ionuț Popa!

Oarecum de așteptat, Suporter Club UTA a luat act de numirea lui Ionuț Popa în funcția de director tehnic la UTA, iar fanii nu sunt prea încântați de ceea ce se întâmplă. Suporterii cheamă simpatizanții la o întâlnire lămuritoare…

“Ne declarăm consternați de decizia conducerii clubului UTA de a-l numi pe Ionuț Popa în funcția de director tehnic al echipei de fotbal. Constatăm cu mâhnire că de această dată conducerea clubului, cu care până acum am avut o relație de colaborare foarte bună, a ales să ne pună în fața faptului împlinit.Cu doar câteva săptămâni în urmă, reprezentanții conducerii demisionare a clubului declarau public că primăria și Suporter Club UTA reprezintă pilonii pe care se sprijină viitorul acestui club. Constatăm că dintr-o dată, unul din aceșți piloni s-a evaporat. Nu am avut niciodată pretenția să fim implicați în deciziile tehnice și manageriale. Nu am făcut niciodată sugestii de antrenori, transferuri sau strategii. Am fost însă mereu foarte atenți la deciziicare pot afecta imaginea și onoarea acestui club. Aducerea în club a unei persoane care în trecut aavut nu o dată declarații și acțiuni de natură să aducă prejudicii de onoare clubului nostru considerăm că face parte din această categorie, a deciziilor cel puțin delicate, care ar trebui tdiscutate în familia UTA-ei… asta dacă ea există și altundeva decât în declarațiile de presă. Iar când vorbim de trecut, nu trebuie să mergem mai departe de vara trecută, când foarte ușor pentru oricine să găsească pe internet probe ale comportamentului reprobabil pe care l-a avut actualul director tehnic al clubului nostru, pe atunci adversar la baraj și, printre altele, agent provocator al unui conflict verbal cu antrenorul UTA-ei, Laurențiu Roșu. Având în vedere această situație, Suporter Club UTA invită toți membrii și simpatizanții la o întâlnire care va avea loc luni, 5 martie de la ora 19.00 la Old Lady’s Pub, pentru a stabili o atiudine a asociației și un eventual plan de acțiune.

Pentru noi doar UTA contează!” – se scrie în comunicatul SCU.