Fără arest la domiciliu pentru contrabandiști

ARAD. Este vorba despre trei inculpați din dosarul contrabandei cu țigări instrumentat de DIICOT Arad. În 11 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Organizate, sub coordonarea DIICOT Arad, au efectuat 21 de percheziții domiciliare, 13 în județul Arad și 8 în județul Timiș pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în contrabanda cu țigări în zona de vest a României. Opt persoane cu vârste cuprinse între 29 și 48 de ani, din județele Arad, Timiș, Hunedoara și Olt, au fost reținute pentru 24 de ore în urma descinderilor, iar alte patru au fost plasate sub control judiciar. Dintre reținuți, doar trei au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Ceilalți cinci au fost puși sub măsura controlului judiciar. Instanța arădeană a decis ca cei trei inculpați să primească arest la domiciliu, aceștia formulând contestații în ceea ce privește măsura preventivă luată împotriva lor. Vineri, 19 iulie, Curtea de Apel Timișoara a decis să admită contestațiile celor trei, plasându-i sub măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile.

Soluția

„Admite contestaţiile declarate de inculpaţii S.L.C., R.I.A. şi H.I.F. împotriva Încheierii penale pronunţată de Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Arad, Secţia penală. Desfiinţează în parte încheierea, numai sub aspectul dispoziţiei de luare a măsurii preventive a arestului la domiciliu faţă de cei trei inculpaţi. Rejudecând cauza în aceste limite: dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 19.07.2019 până în data de 16.09.2019 inclusiv, faţă de inculpaţii S.L.C., R.I.A. și H.I.F.”, se arată în soluția Curții de Apel Timișoara postată pe portaljust.ro. Pe timpul cât se află sub control judiciar cei trei inculpaţi trebuie să respecte unele obligaţii impuse de instanța timișoreană precum: să nu comunice cu ceilalți inculpați sau martori din dosar, să se prezinte la Poliție ori de câte ori sunt chemați, să nu părăsească țara etc.

Țigări, bani și o armă

În urma perchezițiilor domiciliare din 11 iulie au fost descoperite peste 170.000 de pachete de țigări netimbrate sau timbrate necorespunzător, susceptibile a proveni din contrabandă. Anchetatorii au mai găsit o armă de vânătoare letală, cu glonț, lunetă și amortizor și 155 de cartușe, confiscând totodată și sumele de 27.050 euro și 2.000 lei, bani ce ar proveni din vânzarea țigărilor.

Istoricul grupării

Potrivit informațiilor pe care le deținem, o parte dintre persoanele din această grupare ar mai fi fost cercetate de polițiști, tot pentru contrabandă cu țigări. Din grupare ar face parte și un polițist de frontieră de la Stamora-Moravița. În ceea ce-l privește pe acesta – conform informațiilor noastre – ar fi la a doua abatere de acest gen, în trecut el fiind prins făcând tot contrabandă cu țigări, motiv care i-ar fi determinat plecarea din Poliția de Frontieră, fiind însă reîncadrat ulterior.

Totodată, unul dintre cei trei inculpați plasați sub control judiciar de către Curtea de Apel Timișoara este fost sportiv de performanță, iar în urma cu trei ani a fost victima unei agresiuni în cartierul Confecții, suferind răni grave.