Fără gol primit în amicale!

Trei jocuri, tot atâtea victorii, nici un gol primit. Acesta este bilanţul verii pentru noua echipă alb-roşie, una în care se îmbină experienţa cu tinereţea, iar antrenorul Adrian Mihalcea are de unde alege pentru formarea unui 11 competitiv.

Şi ultimul amical, disputat în faţa nou-promovatei în Liga 3, Şoimii Lipova, ne-a arătat că UTA are soluţii viabile pe toate posturile, existând premise pentru un sezon al promovării în Liga 1.

4-0, fără emoţii!

Grigorie (min. 35, penalty), Stahl min. 57 şi Roman min. 58 şi 72 au înscris golurile unui succes fără emoţii, la capătul unui joc în care defensiva Bătrânei Doamne a arătat bine, dovadă că după 270 minute de fotbal amical nu a primit gol. Lucru subliniat şi de antrenorul Mihalcea: „Sincer, mi-aș dori să avem numai victorii. Este îmbucurător faptul că nu luăm gol, iar acesta e, de fapt, lucrul ce mă mulțumește cel mai mult. Pe plan ofensiv, chiar dacă la pauză am avut doar 1-0, eu zic că am avut și alte ocazii din care am fi putut înscrie. În mare, mă mulțumește jocul, dar mai avem de antrenat și de schimbat în unele poziții. Am schimbat puțin sistemul împotriva unei echipe bune, solide de Liga 3-a, aflate – totuși – la început de pregătire”.

Formaţii

UTA: Grahovac (min. 60, Barna) – Adili (min. 22, Polgar), Scutaru (min. 46, Manea), Ciucă (min. 70, Costin), Asani (min. 75, Cârstocea) – Tănase (min. 46, Dinculescu) – Strătilă (min. 60, Izet), Grigorie (min. 55, Jorza), Prună (min. 70, Prună), Stahl (min. 70, Iuga) – Curtuiuș (min. 46, Roman).

Șoimii Lipova: Bujor – Kocsis (min. 46, Mandache), Calvin (min. 46, Pantea), Pașcu (min. 46, Bercu), Tomuț – Piț (min. 46, Deta), Bier (min. 46, Jichici), S. Popa (min. 46, Simion), Copil (min. 46, Vasile) – Vasinc, Trabalka (min. 46, Filimon).

Ultima repetiţie la Mako

Utiştii au ales să evolueze în deplasare în ultimul joc de pregătire al verii, pentru a face o repetiţie înaintea debutului noului sezon de Liga 2, cu Chindia Târgovişte, de pe 5 august. Băieţii pregătiţi de Mihalcea îşi vor măsura forţele cu gruparea maghiară de Liga 3, Mako Futball Club. Jocul se dispută sâmbătă, ora 11 (ora României) pe cocheta arenă din Mako.