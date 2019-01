Fără permise de conducere și sub influența alcoolului

Patru persoane de sex masculin s-au ales cu dosare penale weekendul trecut. Aceștia au fost opriți în trafic de polițiști, iar în urma controalelor acestora s-a stabilit că unii dintre ei nu dețineau permise de conducere sau erau sub influența băuturilor alcoolice. Astfel, a fost depistat cu o alcoolemie de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat un bărbat de 32 de ani din Pleșcuța, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Gura Văii. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul nu deține nici permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Sub influența băuturilor alcoolice a condus un autoturism – pe raza localității Mișca -, un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Zerind. În urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,58 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii Biroului Rutier au oprit în trafic un bărbat de 33 de ani, din Bocsig, ce conducea un autoturism pe strada Târgului din municipiu, având o alcoolemie de 0,44 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Tot de către polițiștii Biroului Rutier a fost prins și un tânăr de 18 ani, din Târnova, care se afla la volanul unei mașini pe strada Dorobanților din municipiu, fără a deține permis de conducere.

Potrivit IPJ Arad, „în cazul celor depistați sub influența alcoolului s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele tuturor conducătorilor auto au fost întocmite dosare de cercetare penală pentru săvârșirea de infracțiuni la regimul circulației rutiere”.