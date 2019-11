Fără reguli de circulaţie în cartier!

„Auzi băiete, aici astea (semnele de circulaţie -n.r.) nu își au locul, îs puse așa de formă. Nu contează sensul și semnul ăla, așa ca nu îmi mai arăta tu ce să fac, că aici e cartier privat. Nu se ține cont de regulile astea”. Aşa i-a vorbit un locuitor din cartierul Via Carmina, care circula pe contrasens unui alt locuitor din zonă. Și așa a început povestea noastră despre locuitorii din cartier și regulile lor!

Deoarece ca și el sunt şi alți șoferi din cartierul Via Carmina, de lângă comuna Vladimirescu, care nu au nicio treabă cu indicatoarele rutiere montate în cartier. Zilnic, foarte mulți dintre ei intră pe contrasens, fără ca să mai respecte indicatorul sens unic, sau intră în sensul giratoriu direct prin partea stângă pentru a nu mai ocoli. Cel care ne-a sesizat este un arădean Cristian S., care zilnic traversează cartierul pentru a ajunge mai repede acasă în comuna Vladimirescu. Nu este zi, ne spune arădeanul, în care să nu îi apară brusc cineva în față, fie că vorbim de „băiețași” șmecheri care sunt și agresivi verbal, sau de mămici cu copii în mașină. Cititorul nostru Cristian vrea să tragă un semnal de alarmă, pentru că, până la urmă, spune el, se va întâmpla o tragedie din cauză că nimeni nu respectă indicatoarele rutiere.

„Aici, nu își au locul”

„Locuiesc în Vladimirescu și pentru a ajunge acasă de multe ori folosesc întrarea spre cartierul Via Carmina. Într-o zi intram în cartier… dar ce nu știam noi era ca aici regulile dispar ca din senin iar mașinile îți apar în față ca prin magie fără a mai ține cont de sensul giratoriu și de indicatorul care scrie clar ieșire Via Carmina.

Mai mult, când am intrat pe o stradă cu sens unic, mai ca dă peste noi un individ. Pune frână brusc, lasă geamul jos și spune, citez: «Auzi băiatu, vezi ca aici ai două sensuri de mers și două benzi, ia vezi cum mergi». Exasperat, am arătat spre indicatorul din colț care arăta clar… interzis. «Auzi, băiete, aici astea nu își au locul. Îs puse așa de aștia din Via Carmina, aiurea. Nu contează sensul și semnul ăla, așa că nu îmi mai arata tu ce să fac că aici e cartier privat. Nu se ține cont de regulile astea, îs puse de formă». Acuma de aici va puteți imagina cam ce reacție am avut noi când individul ne spune că în Via Carmina regulile sunt pentru decor. Așa să fie? Cert este că nu e zi să nu îți apară în cale ca prin magie câte o mașinuță cu un băiat de cartier sau mai grav câte o mămică cu copiii în mașină, că doar exemplul trebuie dat și tradiția dusă mai departe. Oare în caz de accident cine se face vinovat? ”, ne spune cititorul nostru Cristian.

Campanie de informare în cartier

„Semnele de circulație sunt montate în cartier și sunt avizate de Inspectoratul de Poliție Județean Arad. Pentru noi este o situație destul de grea. Nu avem cum să le impunem noi să respecte indicatoarele rutiere. Ce cade în competența noastră, am făcut și vom face pe mai departe. Vă putem spune că în urma acestei discuții vom realiza o campanie de informare în cartier. Vom distribui pliante pentru ca toți cei care stau sau tranzitează cartierul să respecte regulile de circulație din Codul Rutier”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon.ro reprezentanții Via Carmina.

Șoferii sunt pasibili de amenzi

„Din moment ce sunt montate indicatoare rutiere, înseamnă că vorbim de drum public. Șoferii trebuie să se supună regulilor de circulație. De exemplu, parcările din marile magazine au și ele indicatoare rutiere care, atenție, trebuie respectate. Dacă ar fi vorba de o curte, acolo pot să facă ce vor. Șoferii trebuie să știe că este vorba de un drum public și atunci are regim juridic – deci este contravenție nerespectarea indicatoarelor. Dacă se întâmplă un accident va fi soluționat ca orice accident de pe DN, DJ sau DC, iar cei care nu vor respecta Codul Rutier vor fi sancționați ca atare”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon.ro reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Arad.