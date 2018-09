Fără variante pentru cartierele „buclucaşe”

Au avut la dispoziţie o lună de zile pentru a găsi o varianta legală şi a cădea de acord asupra ei, dar nu au reuşit să facă acest lucru. Reprezentanţii dezvoltatorilor imobiliari care au construit cartierele Via Carmina şi Europa s-au întâlnit cu prefectul Florentina Horgea, cu directorul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, Cristian Ispravnic, cu primarul comunei Vladimirescu, Ioan Crişan, şi cu reprezentanţi ai Poliţiei Rutiere.

Întâlnirea a avut loc la Prefectură, dar dezvoltatorii imobiliari au venit nepregătiţi. „Cei doi dezvoltatori s-au angajat să prezinte un studiu de fezabilitate conținând două soluții tehnice unanim acceptate, pentru soluționarea cât mai urgentă a accesului din/în direcția DN 7 spre/dinspre cele două cartiere și, în egală măsură, pentru adoptarea unor variante optime care să le confere siguranță atât participanților la trafic, cât și locuitorilor din cele două zone rezidențiale. Până la această dată, cei doi dezvoltatori nu au prezentat nicio soluție, deși au avut mai multe întâlniri comune cu reprezentanții Primăriei Vladimirescu, fără însă să ajungă la o concluzie reciproc acceptată de ambii”, au anunţat reprezentanţii Prefecturii.

Asta în totală contradicţie cu primarul din Vladimirescu, Ioan Crişan, care anunţa în urmă cu numai câteva zile faptul că „un sens giratoriu care să ofere acces spre ambele cartiere ar fi fost prea mare și oval, având în vedere că există o distanță apreciabilă între cele două interesecții cu DN7. Nici două sensuri giratorii nu s-ar fi putut face, ar fi fost mult prea apropiate. S-a convenit să se amenajeze intersecții de tip T, cu benzi de decelerare”. Aşadar, de vineri şi până miercuri, lucrurile s-au schimbat în totalitate.

Nu s-au înţeles între ei

Se pare că cei doi dezvoltatori imobiliari nu s-au înţeles între ei în ceea ce priveşte viitoarele căi de acces. Unul dintre investitori, respectiv cel care a dezvoltat cartierul Europa, refuză să facă investiţii într-o intersecţie cu DN 7, în timp ce cel de la Via Carmina ar fi dispus să realizeze o intersecţie în T. Cu toate acestea, niciunul dintre dezvoltatori nu a întocmit un studiu de fezabilitate. Îngăduitori, cei de la Prefectură şi de la DRDP au stabilit un nou termen până la care investitorii să se pună de acord: 25 septembrie. „Până la această dată dezvoltatorii vor prezenta fie o soluție comună, fie una separată, pentru deblocarea situației existente în teren”, au mai spus cei de la Prefectură.

Drumarii impun restricţii

În ceea ce priveşte circulaţia pe DN 7 şi ieşirile spre cartiere, cei de la DRDP continuă seria de măsuri menite să ofere siguranţă şoferilor care circulă pe acolo. „Am montat indicatoare de limitare a vitezei la 50 km/h, am montat indicatoare care interzic virajul peste linia de separare a sensurilor. Zilele acestea vor fi efectuate lucrări de reparaţii la DN 7 chiar în zona respectivă. După finalizarea acestor lucrări, vom efectua marcajele rutiere, iar în zona cartierelor vom trasa linie continuă. Am făcut tot ce ţine de noi. Acum toată problema este în mâna investitorilor imobiliari, ei trebuie să rezolve situaţia. Noi îi aşteptăm cu documentaţia pentru intersecţiile pe care le vor propune şi, până în 1 martie 2019, vor trebui să aibă un proiect tehnic şi să demareze lucrările”, a precizat Cristian Ispravnic, directorul DRDP. JA-A.G.

Casetă:

Să vină Poliţia

Cei de la Prefectură au anunţat că vor cere ajutorul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad. „În urma şedinţei, s-a stabilit ca Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad să i se solicite, printr-o adresă, prezenţa constantă în zonă a unor echipaje de poliţie rutieră, pentru dirijarea traficului, în special în orele de vârf”, spun cei de la Prefectură. Probabil că, pe lângă dirijarea traficului, rutieriştii îi vor face pe locuitorii celor două cartiere să respecte şi semnificaţiile indicatoarelor montate în zonă.