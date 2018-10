fARAD5: șase zile pline. PROGRAMUL ediției!

Avanpremiera fARAD5 va avea loc astăzi, 2 octombrie, de la ora 19, la Cinematograful Arta. „100 de ani de arte în România”, o conversație introdusă și moderată de Corina Șuteu cu Laurențiu Damian, Călin Man, Mircea Mihăieș și Mona Nicoară va deschide ediția cu numărul cinci a fARAD. Conferința va fi urmată de proiecția filmului „Licu, o poveste românească”.

Prima proiecție

Festivalul propriu zis începe miercuri, 3 octombrie, de la ora 19, cu „Nu mă atinge-mă”, film românesc ce va fi urmat de o discuție cu Bianca Oana, producătorul peliculei. Ziua de 4 octombrie începe dis de dimineață, la 9:30, la Cinema Arta, cu proiecția peliculei pentru copii „Vrei să fii vecinul meu?”, destinată celor peste opt ani. Seara vine la 19:30, cu Roll Red Roll și o discuție cu producătorul filmului, Steven Lake. Două ore mai târziu, de la 21:30, va fi proiectat filmul „Artistul și perversa”.

Pentru copiii și…adulți

Vineri, pe 5 octombrie, dimineața vine cu „Vrei să fii vecinul meu?” la Cinema Grădiște, de la ora 9:30 și la Cinema Gai, de la 12:30. După-masa, la ora 16, Cinematograful Arta vine cu o proiecție accesibilizată pentru nevăzători a peliculei „Licu, o poveste românească”. Seara, de la ora 18, va fi proiectat tot la Arta și filmul „Orice e mai bine decât o curvă”, iar de la 19:30, documentarul provocator „Phoenixxx”, precedat de „Am o mică problemă”, ambele fiind urmate de o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul Mihai Gavril Dragolea. După lăsarea serii, de la ora 22, va fi proiectat filmul „Rocco”, un documentar despre starul porno Rocco Siffredi.

Finalul

Ultimele două zile de festival vin cu „Obscuro Barroco”, sâmbătă, 6 octombrie, de la ora 18 și „Queerama”, de la 19:30, ambele la Arta. De la ora 21 va fi proiectat un alt documentar provocator – „Dream Boat”, urmat de discuții cu regizorul Tristan Ferland Milewski și My Name is Claude, cel care a semnat coloana sonoră a filmului. Seara vine cu petrecerea de încheiere a festivalului, ce se va desfășura în Cafeneaua Literară Joy’s. Duminică, pe 7 octombrie, vor avea loc ultimele două proiecții ale ediției de anul acesta. „Întâlniri despre iubire”, proiecția de arhivă a acestui an, va avea loc de la ora 17, la Arta, iar de la 19, tot acolo, va fi proiectat și documentarul indian „Sexpertul vă răspunde”, urmat de discuții cu regizorul Vaishali Sinha.

FARAD, din 2014

Festivalul a fost lansat în 2014 la inițiativa Corinei Șuteu, președintele fARAD, și a Film ETC., în colaborare cu Centrul Municipal de Cultură Arad. Festivalul se află sub patronajul Primăriei Municipiului Arad și este produs și curatoriat de Asociația Film ETC. (producător general Oana Radu și consultant programare Mihai Chirilov), în parteneriat cu 111 Film (Eugen Lumezianu). Mona Nicoară este directorul artistic al festivalului. Laboratorul fARAD 2018 este organizat în parteneriat cu BRD Groupe Société Générale.

Bilete și abonament

Biletele pentru proiecțiile din cadrul programului principal al festivalului vor putea fi achiziționate de la Cinematograful Arta înainte de începerea filmelor. Preț bilete: 10 lei preț întreg; 5 lei studenți și pensionari; 2,5 lei elevi. Abonament fARAD: 50 lei pentru acces la toate proiecțiile.