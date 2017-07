Favorită din Slovacia pe zgura arădeană

S-au definitivat listele cu jucătoarele care vor participa la ediția a XIII-a a Trofeului Ilie Năstase la tenis, programat între 5-13 august, pe terenurile de la Activ. Deși avea prioritate 6 (fiecare tenismenă anunță ITF 6 priorități), slovaca Tereza Mihalikova (locul 460 WTA; 19 ani) a ales să participe la ITF Arad, devenind principala favorită. Fostă număr 4 mondial la junioare, în 2015, Mihalikova a avut o carieră plină de performanțe la junioare: titlul la dublu și finala de simplu la Australian Open Junior 2016, finală la dublu Wimbledon 2015, trofeu la simplu, la AO 2015 sau finală al dublu, la US Open 2014. Slovaca are în palmares 6 trofee ITF de simplu, dar se poate lăuda și cu prezența sub steagul Slovaciei în Fed Cup, în meciul din World Group II 2016, Slovacia – Canada 3-2.

Conform ITF, celelalte 7 favorite, în urma clasamentului WTA din momentul înscrierii, sunt: Nina Potocnik (Slovenia; 465 WTA), Cristina Ene (477), Bojana Marinkovic (Serbia; 594), Irina Fetecău (599), Ilona Ghioroaie (647), Guadalupe Perez-Rojas (Argentina; 649) și Julia Stamatova (Bulgaria; 661).

Turneul arădean cu premii în valoare de 15.000 de dolari va avea pe tablou principal (32 de jucătoare) și calificări (64) sportive din 25 de țări, cele mai multe din țara noastră, Serbia (17), Cehia (6) și Ungaria (5), dar și de pe alte continente America de Sud (Argentina, Chile, Brazilia), Asia (India, Liban, Japonia) sau Australia.