FCC Baschet Arad, un proiect interesant

Tehnicianul se bucură de interesul conducerii clubului arădean și speră să se acomodeze repede la noua echipă: “Sunt foarte fericit să vin la Arad. Mi-a fost încredinţat un proiect frumos și interesant. Când am primit apelul președintelui Marcel Urban, nu aveam nicio îndoială să accept oferta. Întotdeauna am simțit un mare interes din partea Aradului. Am avut şi în trecut mai multe oferte, iar de această dată, ambele părți au ajuns la un acord. Am norocul să o cunosc pe Marta Fodor, cu care am lucrat la Alba Iulia. Ea îmi va ușura adaptarea. Vreau să văd puţin la lucru echipa înainte de a face o evaluare. Voi profita de pauza care există pentru meciurile echipei naționale pentru a identifica punctele slabe și punctele forte ale lotului. Va fi un moment bun pentru ca jucătoarele să se adapteze la filozofia mea de joc“, spune Manuel Rodriguez.

Rodriguez debutează oficial la Târgu Secuiesc

Noul antrenor principal al Aradului şi-a făcut o caracterizare a filozofiei sale: “Mentalitatea şi personalitatea antrenorului se reflectă în apărare, precum și spiritul grupului în ceea ce privește munca colectivă. Pe partea defensivă, antrenorul are o mai mare responsabilitate, deoarece este locul în care echipa trebuie să funcționeze mai bine. Dacă apărarea este bună, atacul va fi mai bun. Dar nu mă consider un antrenor defensiv. Cred că atacul începe de la apărare. Cu cât dominăm mai mult în apărare, ne va fi mai ușor să jucăm în atac, cu tranziții rapide,” a rezumat antrenorul „galben-albastrelor”. Manuel Rodriguez va debuta oficial pe banca tehnică a Aradului pe 24 noiembrie, în deplasarea de la KSE Târgu Secuiesc.