FCC Environment România – parte a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Arad

Grupul FCC Environment CEE este un operator consacrat în managementul deșeurilor, cu o experiență de 30 de ani, actualmente fiind prezenți în 8 țări din Europa Centrală și de Est. În România, FCC a intrat pe piață pentru prima dată la Arad, unde a înființat și operează de 15 ani, primul Depozit Conform de Deșeuri Nepericuloase, care respectă toate normele UE.

Ce servicii oferă compania FCC și cui se adresează? Pe lângă depozitarea deșeurilor, FCC oferă servicii logistice de colectare și transport, pentru majoritatea tipurilor de deșeuri, atât la nivel local, cât și național, prin punctele de lucru (București, Cluj, Oradea și Negrulești). Încă de la început compania noastră s-a dedicat unui sistem modern de management al deșeurilor și se adresează unor clienți diverși, de la persoane fizice până la clienți industriali, precum și administrații locale.

Cum se implică FCC în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor?

Întreaga activitate desfășurată de FCC este reflectată în parteneriate de lungă durată cu autoritățile, operatorii, dar și clienții săi, sub mottoul care ne definește „Service for the Future” (Servicii pentru viitor). Desigur, în acest sens, așteptarea noastră este ca toate autoritățile, operatorii, dar și populația să se implice în soluționarea provocărilor ce apar în întregul proces de implementare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Arad, strict în beneficiul mediului înconjurător și al cetățenilor, astfel încât să asigurăm un mediu cât mai curat și mai sigur copiilor noștri.

De curând v-ați extins activitatea, prin preluarea stațiilor de transfer și a stației de compost. Ce proiecte aveți în vedere pentru viitor?

Pe plan local, fiind printre puținele multinaționale în domeniul managementului deșeurilor, cu sediu central în Arad, am reușit să ne implicăm mai mult în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor, la nivel de județ. Am început operarea stațiilor de transfer a deșeurilor, precum și a stației de compost din Arad, iar cu ajutorul experienței internaționale, a cunoștințelor și resurselor de care dispunem luăm în calcul participarea și la licitația pentru Stația de Sortare din Arad. Avem în plan o serie de proiecte și investiții pentru viitor, pe care le-am discutat și promovat autorităților, iar împreună sperăm să demarăm cât mai multe din acestea.

