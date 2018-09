FCC ICIM, calificare în turul 2 al Cupei României

A fost 74-66 (pe sferturi: 15-8, 15-24, 16-21, 28-13) pentru Olimpia CSU Braşov, după ce în ultimele trei minute arădencele nu au mai găsit drumul spre coş, de la plus 3, ajungând la minus 8. Totuşi, tehnicianul Miljan Medvedj vede partea plină a paharului: „A fost un meci disputat cu multe răsturnări de scor, asta și datorită faptului că am încercat mai multe formule de joc. Scopul nostru era calificarea, noi având un avantaj de 9 puncte de la Arad. Am folosit și acest meci pentru a pregăti etapele ce urmează din Liga Națională. Felicit fetele pentru această calificare obţinută în faţa unui adversar dificil”.

Pentru FCC ICIM Arad au punctat: Ardelean 14, Burdgess 13, Dzombeta 10, Hadzovic 10, Mercea 8, Ciotir 5, Fodor 4 și Bartok 2.