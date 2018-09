FCC ICIM, debut cu dreptul în noul sezon competițional

Arădencele au debutat furtunos, arătându-și forța ofensivă, dar și superioritatea la capitolul recuperări (46-28 la general), desprinzându-se la 33-17 (min. 13). Pauza mare le găsește aproape pe cele două combatante (38-34), însă la reluare aproape șapte minute Brașovul nu găsește drumul spre coș: 49-34. Finalurile de sfert nu au fost gestionate prea bine de elevele lui Medved, urmând un „run” de zece puncte al oaspetelor, de la 52-36 la 52-46 înaintea ultimului sfert.

FCC ICIM are o nouă perioadă fastă (12 puncte consecutive), tabela arătând 64-48 (min. 35) și 70-53 (min. 38), însă ultimul fluier aduce un succes la doar 9 puncte: 70-61 (25-15, 13-19, 14-12, 18-15), ce lasă deschisă lupta pentru calificare.

Marcatoarele partidei au fost: Hadzovic 18, Dzombeta 17, Burdgess 14, Fodor 8, Mercea 7, Ardelean 6, respectiv Pesovic 17, Ferenczi 15, Podar 12, Arsenic 8, Bartee 5, Al Asshab 2, Filip 2.

În celelalte meciuri: „U” Cluj-Napoca vs. Phoenix Constanța 73-77, CSM Oradea vs. KSE Tg. Secuiesc 59-76, CSM Târgoviște vs. CSM Tg. Mureș 94-47 și CSM Alexandria vs. Agronomia București 58-54. CSM Satu Mare și Rapid se vor întâlni în weekend, ambele jocuri având loc în nordul țării, iar campioana ultimelor sezoane, Sepsi Sf. Gheorghe – singura echipă românească prezentă în cupele europene – este calificată direct în sferturile de finală.