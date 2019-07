Fed Cup Junior poposește la Arad!

Trei orașe găzduiesc, între 31 iulie și 2 august, grupele European Summer Cup, un adevărat Fed Cup Junior pentru echipele naționale Under 18. Alături de Most (Cehia) și Maglie (Italia), Aradul apare pe această selectă listă a orașelor gazdă, pe terenurile bazei „UTA – TenisProfi” poposind reprezentativele din: Belarus, Bulgaria, Grecia, Rusia, Suedia, Turcia și România.

Țara noastră este reprezentată de: Oana Smaranda Corneanu (originară din Iași) – FOTO -, Alessia Ciucă (Timișoara) și bucreșteanca Simona Ogescu, căpitan nejucător fiind Mircea Rădulescu. Din lotul adversarelor se remarcă nume precum: Alina Charaeva (numărul 13 mondial și nr. 1 în Europa), Uina Avanesyan (ambele vicecampioane ale Europei la dublu) – Rusia; Anna Kubareva (câștigătoare a Campionatului European individual, desfășurat săptămâna trecută în Elveția) – Belarus sau Caija Hennemann (finalistă la „Europenele” individuale amintite) – Suedia.

„Suntem onorați pentru faptul că am fost aleși să găzduim, pentru al optulea an la rând, acest turneu important pentru tenisul românesc. De obicei am purtat noroc tricolorelor, care au ajuns mai mereu la faza finală, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, când Andreea Prisăcariu, Selma Cadâr și Georgia Crăciun au obținut, la Arad, «biletele» pentru turneul final”, ne-a declarat Ovidiu Fereștean, directorul de turneu.

Miercuri, începând cu ora 9.00, se vor juca meciurile eliminatorii: România – Bulgaria, Turcia – Suedia și Grecia – Belarus, sistemul de disputare fiind două meciuri de simplu și unul de dublu.

Turneul final al acestui Fed Cup Junior este programat la Granville (Franța), între 5-7 august, fiind prezente 8 echipe naționale.