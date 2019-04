Femeile liberale au adus bucurii copiilor

Organizația Femeilor Liberale Arad a desfășurat o acțiune pentru copiii arădeni din toate cartierele din municipiu. „Ca în fiecare an am decis să le facem o surpriză celor mici și am inițiat acțiunea Iepurașul în parcurile din Arad.

E o acțiune deja consacrată a OFL Arad și ne bucurăm că am reușit să facem fericiți sute de copiii arădeni care au fost alături de noi. Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște le urăm tuturor arădenilor sănătate, împlinire și liniște în suflet. Învierea Domnului să vă aducă armonie în casă și în gând, împăcare si regăsirea înţelepciunii în sânul familiei”, declară Geanina Pistru, prim-vicepreședinte național al OFL. „În cadrul acțiunii copiii au avut parte de jocuri distractive, activități artistice, muzică, cadouri și surprize din partea doamnelor liberale. Bineînțeles, momentul culminant a fost venirea Iepurașului care i-a încântat pe cei mici. Le mulțumesc părinților și copiilor care au participat la aceste frumoase acțiuni din cartierele Bujac, Micălaca, Gai, Vlaicu, Polivalenta, Grădiște, Aradul Nou, Alfa și le mulțumesc colegelor din OFL pentru implicare”, declară Liliana Waas, președinte OFL Arad.