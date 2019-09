Festivalul fARAD 6 vine cu 17 pelicule

13 lungmetraje și 4 scurtmetraje vor ajunge la Arad în cadrul ediției a șasea a fARAD, ce va avea tema Harta și Teritoriile. Cele 13 lungmetraje sunt Braguino – Clement Cogitore. Franța-Finlanda; Colectiv – Alexander Nanau. România-Luxemburg; Hamada – Ely Dominguez Seren. Suedia-Germania-Norvegia; Havana, de la înălțime (Havana, From on High) -Pedro Ruiz. Canada; Lumea de la picioarele tale (The World Before your Feet) – Jeremy Workman. SUA; Mica Moscovă (Little Moscow) – Grimur Hakonarson. Islanda; Monrovia, Indiana – Frederick Wiseman. SUA;O lume în continuă mișcare (Many Undulating Things) – Bo Wang & Pan Lu. SUA-Corea de sud-Hong Kong; Orașul ascuns (The Hidden City) – Victor Moreno. Spania; Piazza Vittorio – Abel Ferrara. Italia; System K – Renaud Barret. Franța; Timebox – Nora Agapi. România (proiecție specială accesibilă și persoanelor cu deficiențe de vedere) și Mur-Murale (Mur Murs/Murals) – Agnes Varda. Franța-Germania (proiecție de arhivă).

În ceea ce privește cele patru scurtmetraje din festival, acestea sunt Bigger Than Life – Adnan Softić. Macedonia de nord-Germania-Italia; Sabaudia – Lotte Schreiber. Austria; Înaintea zborului (Before the Flight) – Laurence Bonvin. Elveția și Revelații (Revelations) – Dominic Angerame. SUA.

„Ediția fARAD din acest an propune o selecție provocatoare de documentare care, pornind de la tematica orașului, explorează cinematografic noțiunile de spațiu și teritoriu geografic”, notează Dimitris Kerkinos, noul director artistic al festivalului. `Anul acesta, festivalul explorează interacțiunea între oameni și oraș. Sper, din această perspectivă, că Aradul va descoperi la ediția fARAD numărul 6 fețele sale invizibile”, spune Corina Șuteu, președintele festivalului. Proiecțiile fARAD vor fi completate, ca în fiecare an, de proiectele adiacente Festivalului: tradiționalul Laborator fARAD dedicat tinerilor documentariști, proiecte dedicate copiilor sau conferințe și dezbateri, menite să regenereze comunitatea locală de cinefili și să ofere noi oportunități de colaborare profesională.

Detalii despre programul complet, locurile de desfășurare a proiecțiilor și modalitățile de acces la evenimentele fARAD, pe www.farad.ro.